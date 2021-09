Maladie de Crohn et RCH : Des actions pour informer et sensibiliser

Ecouter article Ecouter article





L’afa Crohn RCH France informe sur les MICI (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin) et organise deux salons dédiés à la maladie de Crohn et à Rectocolite hémorragique (RCH).

Selon l’afa Crohn RCH France, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique concernent aujourd’hui près de 250 000 personnes, parmi lesquelles 20% d’enfants. Des maladies dont les causes restent méconnues, qui ne se guérissent pas, et qui impactent lourdement le quotidien des malades et de leurs proches.

Deux salons pour les patients et leurs proches à Marseille et Strasbourg

C’est pour les soutenir, aller à leur rencontre et leur donner des clés pour mieux vivre avec la maladie que cette association nationale engagée dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), organise deux salons régionaux destinés aux patients et leurs proches :

– à Marseille le samedi 2 octobre (salon des MICI et salon de la stomie digestive à l’occasion de la journée mondiale des personnes stomisées)

– à Strasbourg le samedi 6 novembre (salon des MICI).

Au programme : une journée de conférences dédiée aux questions médicales et à la qualité de vie avec une MICI (maladie de Crohn et RCH). Ces temps d’informations et d’échanges seront animés par les plus grands spécialistes de la gastro-entérologie de la région. Des ateliers bien-être seront également proposés (découverte des thérapies complémentaires) ainsi que des rencontres speed-datings avec des experts (alimentation, droits, travail…). Il sera aussi possible de discuter avec des membres de l’association tout au long de l’événement.

Une inflammation du tube digestif, des conséquences sur la vie quotidienne et un handicap invisible

“Les MICI se manifestent par l’inflammation de toute ou partie du tube digestif dans le cas de la maladie de Crohn, ou se focalisent sur le côlon et/ou le rectum dans le cas d’une RCH, explique l’afa Crohn En résultent, pour ces deux pathologies dont on ne guérit pas, des épisodes de poussées (crises) avec diarrhées nombreuses et impérieuses (jusqu’à 20 par jour), des saignements dans les selles, de fortes douleurs abdominales, un amaigrissement et une extrême fatigue. Maladies taboues et méconnues du grand public, elles sont qualifiées de handicaps « invisibles », et impactent lourdement la vie sociale et professionnelle des malades : isolement, repli sur soi, phobies alimentaires…”.

Pour en savoir plus sur la maladie de Crohn et la RCH, découvrir le programme des salons et vous y inscrire, rendez-vous sur : https://www.afa.asso.fr/