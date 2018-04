Maladie de Charcot : Une course solidaire le 24 juin

Une course solidaire contre la Maladie de Charcot



Dimanche 24 juin, l’association ARSLA – association pour la recherche sur la SLA – organisera la troisième édition de sa course solidaire « Tous ensemble contre la maladie de Charcot » au Bois de Vincennes, à l’occasion de la journée mondiale de la SLA.

Objectif : Briser le silence et sensibiliser le public à cette pathologie décrite comme la plus cruelle par l’OMS. « La journée mondiale contre la SLA devrait être l’occasion de sensibiliser le grand public sur cette pathologie terrible…Mais elle tombe le 21 juin, jour de la fête de la musique, rendant toute action inutile », déplore l’association.

Pour participer à la course contre la maladie de Charcot : il suffit d’acheter un dossard pour l’un des parcours proposés, accessible à tous : Course « pitchounes solidaires » d’1 km pour les enfants jusqu’à 10 ans, parcours de 2 km, parcours de 4 km, course chronométrée de 10km (un certificat médical est demandé pour participer à cette course).

« La sclérose latérale amyotrophique (SLA) fait partie des affections dégénératives du système nerveux central. Ces affections se traduisent par une disparition progressive des motoneurones qui commandent les muscles volontaires, commente l’association. Le rôle des motoneurones étant de transmettre les signaux du cerveau aux muscles, leur atteinte entraîne une difficulté progressive à la commande musculaire et des paralysies évolutives avec des handicaps moteurs plus ou moins importants. La Maladie de Charcot touche 3 à 4 français par jour nouvellement diagnostiqués. On estime à 7 000 le nombre de personnes vivant avec la maladie en France ».

Pour plus d’informations sur cette course solidaire et sur la Maladie de Charcot, rendez-vous sur le site dédié : https://www.arsla.org/actions-en-regions/