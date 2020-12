Maladie d'Alzheimer : lancement d'un Prix européen

Listen to this article Listen to this article



Elisan, le réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale locale, et la Fondation Médéric Alzheimer ont lancé, à Bruxelles, un appel à expériences européen visant à améliorer les conditions de vie des personnes malades et de leurs proches, à domicile ou en établissement. Les deux partenaires souhaitent ainsi encourager les élus et les professionnels en valorisant leurs initiatives les plus pertinentes en matière d’accompagnement. Les actions peuvent porter sur l’adaptation de l’habitat, la réalisation d’outils d’information pour les personnes malades et leurs proches, le soutien psychologique des aidants ou encore la mobilisation de solidarités de voisinage.

Grâce à la dotation de la Fondation Médéric Alzheimer, le 1er Prix s’élève à 10 000 €, les deux autres à 5 000 € chacun. Ces prix seront remis officiellement le 27 octobre 2009, à Bruxelles, lors de la prochaine manifestation d’ELISAN consacrée au principe de cohésion territoriale.

Modalités pratiques

Les candidats ont jusqu’au 20 juin 2009 pour présenter leur dossier. L’appel à candidatures s’adresse aux communes, régions, établissements ou services publics accueillant ou délivrant des soins aux personnes atteintes de troubles cognitifs, membres du réseau ELISAN. Le dossier est téléchargeable sur les sites www.elisan.eu ou www.unccas.org, rubrique Appel à expériences.

Contact Elisan : europe@elisan.eu

A propos d’ELISAN

Fondé en janvier 2008, à Bruxelles, par l’UNCCAS, le réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale locale vise à faire entendre la voix des collectivités locales en Europe. ELISAN compte 1200 communes et autres collectivités adhérentes, issues de 11 Etats membres, soit 30 millions de citoyens européens représentés.

Plus d’informations sur le site : www.elisan.eu

A propos de la Fondation Méderic Alzheimer

Plus d’informations sur le site : www.fondation-mederic-alzheimer.org

Créée en 1999, la Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d’utilité publique, s’est donné pour mission d’accroître les connaissances sur les conséquences médico-sociales de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées et de favoriser le développement d’initiatives locales d’aide aux personnes malades et à leurs aidants (familiaux, bénévoles et professionnels).