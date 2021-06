Maladie Chronique : Les applications VIK vous viennent en aide

Ecouter article Ecouter article





Accompagner les personnes atteintes de maladies chroniques, c’est l’objectif des applications Vik lancées par la start-up française WeFight, en 2017.

Les maladies chroniques touchent 20 millions de personnes en France soit presque un tiers de la population. 3,8 millions de français vivent également avec un diagnostic de cancer. Il semble donc important qu’en dehors de leurs consultations avec les spécialistes, ces personnes puissent être accompagnées, aidées ou informées. C’est pour cela que la start-up française WeFight a lancé en 2017 les applications Vik. En effet, conçues de manière pédagogique, elles permettent aux patients de mieux comprendre leur maladie. C’est Benoît Brouard, pharmacien des hôpitaux et Pierre Nectoux, ingénieur de l’école centrale qui sont à l’origine de ce projet.

Pour que chaque situation personnelle soit traitée au mieux, il existe une application par pathologie. La première, « Vik Sein », a été créée en 2017 pour le cancer du sein. L’objectif de ces applications repose autour de quatre axes :

Répondre aux questions des patients et de leurs proches 24h/24 et 7j/7

Aider au suivi de leurs traitements

Partager du contenu accessible et inspirant sur la maladie

Partager des témoignages anonymes d’autres patients

Une plateforme qui s’enrichit au fil du temps

À l’heure actuelle, Vik recouvre de nombreuses pathologies liées des maladies chroniques : Le cancer du sein, le myélome multiple, la migraine, le cancer du poumon, le cancer de l’ovaire, l’asthme, la dermatite atopique. Mais ce n’est pas tout, l’année 2021 a permis de voir le jour à deux nouvelles pathologies : la prostate et la dépression.

En effet, « VIK Prostate » accompagne les hommes atteints du cancer de la prostate et leurs proches. Elle fournit des réponses médicales avec la fluidité d’une conversation humaine sur différents sujets comme la radiothérapie ou encore la sexualité.

Deuxième arrivée en 2021 : « VIK Dépression » est née de l’alliance entre l’institut du cerveau et de la Moëlle épinière, le service de psychiatrie adulte de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière et WeFight.

L’expansion géographique et le développement à l’international vont également partis des ambitions de l’entreprise WeFight. Déjà présente en France, Italie, Allemagne, Espagne et au Canada, Vik couvrira bientôt les pays de l’Amérique Latine et Centrale et les États-Unis.

WeFight, une entreprise au service des patients

Les différentes applications Vik ont été élaborées à l’initiative de l’entreprise WeFight qui, depuis sa création en 2017, se met au service des patients. En effet, la structure est spécialisée dans le développement d’applications à destination de patients malades et de leurs proches. WeFight n’a pas pour but de remplacer les médecins mais fait office de médiateur en créant des compagnons qui répondent aux questions du patient et qui rendent le maximum d’informations claires et faciles d’accès. Pour répondre le mieux possible aux patients souffrant de maladies chroniques, WeFight travaille en collaboration avec des patients mais aussi avec des centres hospitaliers de référence, comme les hôpitaux de Montpellier et celui de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Pour en savoir plus sur WeFight et découvrir les applications Vik : https://wefight.co/fr

Tom Vignals