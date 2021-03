Ecouter article Ecouter article





Paye ton mal de dos : Une campagne de sensibilisation à la spondyloarthrite pour lutter contre les préjugés

Afin de sensibiliser le grand public au fardeau que vivent les patients atteints de spondyloarthrite, la société AbbVie lance avec les associations *AFS, AFVD et AFLAR une grande campagne de sensibilisation en ligne baptisée #Payetonmaldedos. Objectif : faire taire les préjugés mais aussi soutenir les malades en leur apportant des réponses et en faisant changer le regard des autres sur eux. Cette maladie peut, entre autres, causer un mal de de dos important.

« La spondyloarthrite axiale est une maladie inflammatoire chronique qui provoque des douleurs persistantes sur plus de 3 mois ainsi qu’un enraidissement des articulations touchées, expliquent les acteurs de la campagne. Ces inflammations touchant principalement le dos et le bassin peuvent devenir invalidantes, entraînant un retentissement physique, psychique et social. Elle est à l’heure actuelle trop peu considérée par les politiques de santé publique, et les malades souffrent également du jugement des autres ».

Deux tiers des Français concernés par le mal de dos

Ils rappellent également que le mal de dos fait partie du quotidien de deux tiers des Français et que c’est le premier motif de consultation dans les services d’urgences et chez le médecin généraliste.

Concrètement, la campagne de sensibilisation se déroule en plusieurs étapes. Elle a été lancée via un compte Instagram dédié. En parallèle, l’artiste Camille de Cussac a créé une série de 10 dessins pour faire vivre sous son crayon les préjugés autour de la douleur vécue par les patients atteints de spondyloarthrite. Le but est de lutter contre ces derniers, mais aussi de demander une meilleure prise en charge et un meilleur accompagnement des malades.

Un site dédié pour mieux comprendre la spondyloarthrite

Un site dédié sera également mis en ligne. Il permettra aux malades de mieux comprendre leur mal de dos, en juger de la gravité, trouver des solutions et faire appel à des experts.

*AFLAR : Association Française de Lutte Antirhumatismale. AFS : Association France Spondyloarthrites. AFVD : Association Francophone pour vaincre les douleurs.