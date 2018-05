Mal au dos : Un T-Shirt innovant pour s’en débarrasser

T-Droit : Un t-shirt pour se tenir droit et lutter contre le mal au dos

Alors que le mal au dos concerne et concernera 80% des Français à un moment ou un autre de leur vie (selon une étude Opinion Way), la société T-Droit lance un t-shirt original conçu pour enrayer ce problème de société très généralisé.

« Le tee-shirt dispose de trois pochettes dorsales à l’intérieures desquelles se glissent deux grandes baleines latérales et une petite baleine dorsale. Chaque baleine est munie de coussinets en silicone incrustés dans le but d’agir sur des points spécifiques et sensibles du dos et d’aider à rééquilibrer naturellement la posture tout au long de la journée. En cas de mauvaises position, les 8 coussinets exercent une pression simultanée pour accompagner les petites faiblesses ou vulnérabilités du corps humain ». Que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, une meilleure posture du corps sera toujours bénéfique pour lutter contre le mal au dos et éviter son apparition ou sa réapparition. Ce T-shirt est actuellement vendu au prix de 29,90€.

Pour obtenir plus d’informations sur le t-shirt T-Droit ou pour vous le procurer, rendez-vous sur le site dédié : www.tdroit.com