Maisons de retraite: près d’un résident sur deux est atteint d’Alzheimer

PARIS, (AFP) – Près d’un résident sur deux de maison de retraite est atteint d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et le nombre d’unités d’accueil spécialisées dans ces troubles augmente, relève une étude réalisée auprès d’environ 5.000 établissements, publiée jeudi.

“En 2010, la proportion déclarée de résidents atteints de la maladie dAlzheimer et de maladies apparentées est de 45%”, une donnée stable par rapport à 2009 (44%), écrit l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux (Anesm), qui a demandé aux quelque 7.000 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de répondre à un questionnaire sur la “bientraitance” des personnes âgées.

Environ 5.000 ont répondu, représentatifs de l’ensemble des établissements, selon l’Anesm. Pour accueillir les malades dont les symptômes sont les plus graves, 40% des Ehpad disposent d’une unité qui leur est dédiée spécifiquement, contre 34% en 2009, observe aussi cette étude.

Pour autant, tout le personnel des maisons de retraite n’est pas nécessairement formé à la prise en charge de ces troubles. Environ 20% des établissements ont moins de 30% de personnel formé à cette question, 30% en ont entre 30 et 60%, environ 34% entre 60 et 90% et enfin environ 15% disent avoir plus de 90% de leur personnel formé, des chiffres à peu près identiques que l’établissement dispose d’une unité spécifique ou non. L’âge moyen des résidents dans les maisons de retraite est de 85 ans, selon l’Anesm.