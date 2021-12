Maison Guigal,15 appellations, des dégustations et des visites accessibles

Ecouter article Ecouter article

La Maison Guigal propose des visites de son domaine pour découvrir l’Œnologie et prendre part à des dégustations. Des adaptations sont prévues pour les visiteurs en situation de handicap.

Pouvez-vous nous présenter la Maison Guigal et ses particularités ?

Le Domaine Étienne Guigal fut fondé en 1946 par Étienne Guigal à Ampuis, au cœur de l’appellation Côte-Rôtie, à la suite d’une vingtaine d’années au sein des Etablissements Vidal-Fleury, la plus ancienne maison de la Vallée du Rhône Nord qui soit encore en activité aujourd’hui.

En 1961, Marcel Guigal prend la direction de la Maison aux côtés de son père, frappé brutalement de cécité totale. En 1975, naquît leur fils Philippe, aujourd’hui œnologue de la maison. Accompagné de son épouse Ève, il représente la troisième génération et poursuit l’œuvre familiale au service des Grands Vins de la Vallée du Rhône.

Depuis 1946, travail et persévérance ont porté leurs fruits. C’est en 1995 que la famille fit l’acquisition du célèbre Château d’Ampuis, haut-lieu historique et œnologique, situé en bord de Rhône, dont la longue histoire est directement liée à l’Appellation Côte-Rôtie. Depuis l’été 2003, le Château abrite la Tonnellerie de la Maison Guigal.

Depuis 17 janvier 2020, la maison a fait du Caveau du Château un lieu d’accueil pour les particuliers, destiné à porter les vins des quatre maisons de la famille Guigal.

Que peut-on découvrir ou acheter au Caveau du Château et dans quelles conditions est-il possible de le visiter ?

Le Caveau du Château présente une cinquantaine de références sur 15 appellations en Vallée du Rhône Nord et Sud. Une large sélection de vins blancs, rosés, rouges et même un vin doux naturel. La bâtisse abrite un espace muséal, en accès libre pour les clients ayant réservé une dégustation au préalable, musée qui présente une partie de la collection privée de la Famille Guigal d’objets liés à la viticulture, à l’œnologie et à la dégustation du vin au travers notamment de pièces antiques utilisées de la symposion.

Il s’agit aussi du lieu de dégustation pour les particuliers, où plusieurs forfaits de dégustation sont proposés avec des tarifs variant selon le nombre de vins dégustés et les cuvées sélectionnées.

Une visite partielle du domaine est-elle possible ?

En complément des dégustations, les clients peuvent réserver une visite du domaine E.Guigal, ainsi qu’une découverte de deux parcelles emblématiques de Côte-Rôtie. Les caves peuvent être visitées par les personnes à mobilité réduite puisqu’elles sont équipées d’ascenseurs. Les visites de la vigne se font quant à elles en véhicule. Le Caveau du Château est lui aussi entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dans quelle mesure pouvez-vous accueillir des personnes sourdes ou déficientes visuelles ?

Les dégustations peuvent tout à fait être dispensées aux personnes sourdes grâce à la mise à disposition des fiches techniques pour accompagner la dégustation, ou déficientes visuelles de par la présentation orale de l’animateur de dégustation.

Pratique

Le Caveau du Château est ouvert toute l’année, du lundi au dimanche matin en saison haute (avril-octobre) et du lundi après-midi au samedi en saison basse (novembre-mars). Plusieurs forfaits de dégustations sont disponibles.

Le Caveau du Château

6, Route de la Roche, 69420 AMPUIS

Site web : www.lecaveauduchateau.com

Tél. 04 58 17 08 70

Cliquez ici pour voir les autres articles de notre série Itinéraire gastronomique handi-bienveillant en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com