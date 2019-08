Maison de vie et de partage : Une cohabitation à Saint-Étienne

Des adultes en situation de handicap cohabitent à St-Étienne

Une Maison de vie et de partage a ouvert ses portes en janvier dernier à Saint-Etienne pour accueillir des personnes en situation de handicap.



La ville de Saint-Etienne a inauguré le 17 juin dernier sa première Maison de Vie et de Partage, ouverte depuis janvier 2019. Le principe : Mettre en place des colocations entre personnes handicapées. Ce logement social est adapté pour ces personnes, trop autonomes pour vivre dans un établissement médicalisé mais pas assez pour vivre seules.

Cette Maison de vie et de partage a été installée dans un bâtiment datant du début du vingtième siècle, d’architecture typiquement stéphanoise, qui accueillait autrefois des bureaux. Il a été rénové pour pouvoir accueillir quatorze personnes handicapées dans des studios, des T3 et un grand appartement. Une verrière et des menuiseries historiques ont été conservées pendant les travaux.

Toutes les Maisons de vie et de partage ont un partenariat avec une association locale, composée de parents et de proches de personnes en situation de fragilité, en particulier le handicap. À Saint-Etienne, c’est l’Association Pierre d’Angle de Raoul et Madeleine (PARM) qui s’est engagée depuis 2015, à créer des liens entre personnes valides et handicapées, au travers de soirées par exemple.

Plus d’infos sur : www.fls-fondation.org/saint-etienne/

C.R.