Maison Chapoutier à Tain : Du vin et du cœur pour tous

Venez découvrir l’univers de la Maison Chapoutier et déguster ses nombreux vins à Tain

La Maison Chapoutier est l’un de grands noms du vin de la vallée du Rhône nord. Créée en 1808, à Tain l’Hermitage, cette entreprise familiale est aujourd’hui un négociant et un producteur présent sur de nombreuses tables en France et dans le monde. En 1990, Michel Chapoutier prend les rênes de l’entreprise et met en place la culture par biodynamie, l’un des courants fondateurs de l’agriculture biologique. En 1998, la maison achète son premier vignoble en Australie. Aujourd’hui, Chapoutier exploite 483 hectares de vignes et exporte dans 115 pays.

Parmi les principales appellations de la maison : le Croze Hermitage, Cornas, Côte du Rhône… Chapoutier est connu grâce à ses sélections parcellaires, dont l’Hermitage blanc et rouge représente le haut de gamme, et ses vins se retrouvent sur les tables de grands restaurants étoilés ainsi que des Halles telles qu’à Charbonnières, Troyes, Nancy, Lyon et Avignon.

Dégustations et visites accessibles du caveau et des vignes

La maison mère se trouve à Tain-l’Hermitage où l’on peut venir déguster les vins et visiter les vignes. On y trouve aussi un pôle d’œnotourisme et l’école M. Chapoutier qui propose des ateliers de dégustation, mets et vins, et différentes prestations pour les entreprises.

Concernant le handicap, la maison est déjà sensibilisée par la présence d’un collaborateur en fauteuil roulant. Le caveau est de plain-pied et un ascenseur permet de desservir toutes les salles. La maison accueille de temps à autre des groupes de personnes autistes ou touchées par la trisomie, en relation avec l’association Terre de Sienne.

Un hommage à Maurice de La Sizeranne, fondateur de l’Association Valentin-Haüy

Une particularité : toutes les étiquettes des bouteilles sont imprimées en braille. Cette pratique date de 1996, en hommage à Maurice de La Sizeranne, fondateur de l’Association Valentin-Haüy au service des aveugles et des malvoyants, qui était aussi propriétaire d’une parcelle d’Hermitage, laquelle fût rachetée par la Maison Chapoutier au début du 19e siècle. C’est aussi une manière de rendre le monde du vin accessible au plus grand nombre. Par ailleurs, des visites avec traducteur LSF sont organisées pour les personnes déficientes auditives. L’accueil des personnes en situation de handicap est habituel et il est même proposé aux personnes en fauteuil roulant de visiter une partie des vignes sur le fauteuil électrique « Benur » qui évite tout transfert. Un parking PMR est prévu dans la cour.

Pour bénéficier d’une visite aussi gustative qu’instructive, nous vous conseillons de prendre rendez-vous. Vous aurez un sommelier en votre compagnie durant une heure et demi.

À noter que la Maison Chapoutier organise depuis 1994 les vendanges du cœur dont le produit est destiné aux dons de moelle osseuse et à l’Établissement Français du Sang (600 000 euros depuis 1994).

Caveau Chapoutier

18 Avenue Dr Paul Durand, 26600 Tain-l’Hermitage.

Tél. 04 75 08 28 65

Site web : https://www.chapoutier.com/fr/

En photo : L’un des grands crus proposés par la maison Chapoutier © M. Chapoutier