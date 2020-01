Maintien dans l’emploi : un nouveau site d’information

En tant que proche ou professionnel de la santé, difficile d’avoir toutes les réponses aux questions que l’on se pose sur la dépendance des personnes âgées et leur maintien à domicile. Face à ce constat, la société Astelossénior, spécialisée dans la vente de produits pour personnes dépendantes a décidé de créer un site d’informations : MADPA, Maintien À Domicile Pour Personne Agée. Objectif : mettre en commun les informations liées à la dépendance. Médecin, infirmière, ergothérapeute ou structure de type MDPH ou société de services à la personne, chacun peut avoir accès librement à une banque de données et documentations à remettre aux patients, usagers, personnes dépendantes et accompagnateurs.

www.madpa.fr