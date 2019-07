Maintenir dans l’emploi les collaborateurs handicapés : les clés de la réussite

Le maintien dans l’emploi est au coeur des préoccupations des entreprises engagées dans une Politique Handicap. Marie-Laure Malhomme, consultante-ergonome Ariane Conseil, revient sur les spécificités méthodologiques du cabinet et nous parle de « l’appui à l’évolution professionnelle » : une prestation sur-mesure mise en place par Ariane Conseil pour répondre aux besoins des entreprises lorsqu’il s’agit d’envisager pour le salarié un changement de métier.

Où en sont les entreprises aujourd’hui ?

Nous constatons que de réels progrès ont été accomplis. La plupart des entreprises n’hésitent plus à s’investir pour maintenir en poste des salariés en situation de handicap. Elles ont également bien assimilé les étapes essentielles de la démarche : associer le médecin du travail, faire réaliser une analyse du poste par un ergonome, procéder à des aménagements matériels ou organisationnels.

Il faut donc abandonner définitivement l’idée selon laquelle le maintien dans l’emploi se limite à des solutions matérielles…

Absolument. Nos ergonomes proposent des aménagements de la situation de travail qui dépassent souvent le champ matériel ou technique pour mettre en exergue des questions plus larges d’organisation ou de management. Ils analysent l’incidence de ces aménagements sur le collectif de travail. En réalisant cette adéquation entre les capacités du salarié et son environnement de travail, une reconversion professionnelle peut aussi être envisagée…

Parlez-nous justement de « l’appui à l’évolution professionnelle »…

Il s’agit d’un accompagnement individuel que nous réalisons à la demande de la Mission Handicap et qui s’adresse à tout salarié handicapé souhaitant s’orienter vers un nouveau projet professionnel au sein ou en dehors de l’entreprise. Les raisons à cela peuvent être diverses : suppression du poste tenu, problèmes de santé, simple envie de changement professionnel ou encore volonté partagée de se séparer de manière consensuelle et constructive.

Comment se concrétise votre accompagnement ?

Pour aider la personne à construire de façon concrète son projet, nous l’accompagnons tant sur le plan technique que psychologique. Pour le premier volet, nous vérifions les capacités de la personne avec le poste envisagé, nous examinons le potentiel d’embauche sur le marché dans le créneau souhaité. Ensuite, nous aidons l’intéressé à élaborer ses outils de recherche d’emploi tels que son CV et sa lettre de motivation. Enfin, nous organisons sa recherche d’emploi : identification des entreprises engagées sur le handicap et si nécessaire recherche d’organismes de formation… Le coaching est l’autre volet de notre accompagnement. Il va permettre à la personne, notamment par des mises en situation et des jeux de rôle, de « tourner la page », se projeter dans l’avenir mais aussi de se préparer à l’exercice périlleux de l’entretien d’embauche.