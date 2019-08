« Ma ville je t’aide » lance le bénévolat participatif et sans engagement

Révolutionner l’engagement bénévole en facilitant le bénévolat ponctuel: tel est l’objectif de la plateforme web et mobile nationale « mavillejetaide.org ». Lancée en juin dernier, celle-ci permet à chaque citoyen de se géolocaliser et de découvrir en un clic une action solidaire à laquelle il peut participer près de chez lui, sans compétences requises, ni formation préalable. Son slogan : « L’engagement sans engagement ».

« Cette plateforme s’adresse aux associations et aux particuliers. C’est un tremplin associatif, commente Nicolas Goudy, co-fondateur de la plateforme.

Les associations peuvent s’inscrire en précisant la nature de leurs activités et le type d’aides ponctuelles qu’elles recherchent, afin de se faire connaître tout en recrutant de nouveaux bénévoles. C’est aussi pour elles une manière de prendre un virage numérique si ce n’est pas encore le cas.

Les particuliers peuvent quant à eux consulter la liste des actions associatives auxquelles il est possible de prendre part et contacter facilement l’association qui les intéressent. Ils peuvent ainsi choisir de s’engager dans une action de manière très ponctuelle, et pourquoi pas, s’ils le souhaitent, se rapprocher des associations pour un investissement à plus long terme ».

Afin de faire mieux connaître cette plateforme au grand public, deux grandes journées de mobilisation auront lieu à Paris les vendredi 10 et samedi 11 octobre à l’occasion du lancement du concept « Paris je t’aide », qui s’inscrit dans le cadre de la plateforme « Ma ville je t’aide ». Pour cet événement mis en place en partenariat avec la mairie de Paris et l’entreprise Microdon, tous les parisiens sont invités à se géolocaliser en ligne sur la plateforme mavillejetaide.org afin de devenir les bénévoles de quelques heures et soutenir les associations locales.

D’autres événements de ce type pourront être organisés dans différentes villes de France au cours des mois à venir.