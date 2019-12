Lyon: vernissage de l’exposition “Variations autour de l’accessibilité”

« Qu’est-ce que l’accessibilité ? L’accessibilité est une démarche et un état d’esprit » L’Association des Paralysés de France présente l’exposition Variations autour de l’accessibilité universelle qui se tiendra du lundi 31 mai au 19 juin 2010 à la Médiathèque du Bachut (Lyon 8ème). L’accessibilité universelle recouvre l’ensemble des adaptations rendant l’environnement fonctionnel. C’est un concept globalisant qui comprend tant l’espace du cadre bâti que celui du transport, de l’accès à la culture et à l’éducation. Elle concerne également la vie affective et sociale.

L’exposition est composée de photographies, de textes d’experts dans le champ du handicap, de poèmes, de vidéos, d’oeuvres réalisées par des

personnes en situation de handicap illustrant l’accessibilité de différentes manières.

A noter la présence de deux peintures sur toile intitulées « Ce que je peux » réalisée sur onze semaines par des personnes en situation de handicap avec la collaboration de Gaële Braun plasticienne.

Cette exposition a pour but de sensibiliser le grand public à la question du

handicap.

Des permanences se tiendront tous les mercredis et samedis jusqu’au 19 juin

et seront assurées par nos intervenants en sensibilisation.

Mercredi 2 juin 2010 à 12h30 à la médiathèque du Bachut, Place du Bachut, Lyon 8ème