Lyon : un guide handicap

La Ville de Lyon sort son nouveau guide d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Il permet de se renseigner sur le niveau d’accessibilité des équipements publics (transports en commun, lieux culturels, équipements sportifs, services publics). Il offre également tout un panel de conseils et de contacts utiles dans les démarches du quotidien (logement, santé, emploi, vie associative) et permet de découvrir les facilités que ces lieux peuvent offrir (gratuité des musées municipaux par exemple). Il a été conçu pour répondre aux besoins des différents handicaps : personnes en fauteuil roulant, malvoyantes ou non –voyantes, en déficience auditive ou en situation de handicap mental. Ce livret de 200 pages, édité à 5200 exemplaires, fait l’objet d’un large plan de diffusion auprès des antennes solidarités, mairies d’arrondissements, bibliothèques, associations partenaires. Il est mis en ligne sur le site

internet de la Ville de Lyon (www.lyon.fr), y compris sous forme d’un PDF interactif et en version sonore. Le graphisme et les caractères du guide sont adaptés aux malvoyants. Aujourd’hui à Lyon, environ 10 % de la population est en situation de handicap.