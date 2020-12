Lyon: Salon des Services à la Personne 2010

Listen to this article Listen to this article





Fort du succès de sa première édition avec plus de 2 200 visiteurs, le Salon des Services à la Personne 2010 se tiendra cette année à la rentrée d’automne, les 16 et 17 septembre prochains. Pour sa deuxième session, le Salon se veut le rendez-vous incontournable des services à la personne en Rhône-Alpes. En collaboration avec l’Agence Nationale des Services à la Personne, partenaire officiel, le salon donnera des solutions au grand public, comme aux professionnels au travers de conférences, d’ateliers interactifs et d’un grand colloque national.

Le secteur des services à la personne a le vent en poupe. En 2009, 34.000 emplois ont été créés dans ce secteur, et on estime à 6 millions, le nombre de ménages français demandeurs de services à la personne. Dans un contexte économique difficile, les services à la personne s’affichent de plus en plus comme une réponse à la crise et un secteur créateur d’emplois en France, comme en Rhône-Alpes. En effet, fin 2009, on comptait dans le Rhône 582 entreprise agréées par l’Etat au titre des services à la personne, soit une hausse de + 22% par rapport à 2008. En termes d’organismes agréés, c’est le deuxième département de France derrière Paris.

Une nouvelle date et un partenaire officiel pour le Salon des Services à la personne de Lyon



Afin de mieux répondre aux attentes des acteurs du marché, le salon se tient désormais à la rentrée. Cette année, il aura lieu les 16 et 17 septembre prochains, au Centre de congrès de Lyon, à la Cité Internationale. Ouvert au grand public comme aux professionnels du secteur, le salon a pour vocation de devenir le 1er rendez-vous des services à la personne de la région Rhône-Alpes. Pour ce faire, le Salon dispose désormais d’un allié de poids, l’Agence Nationale des Services à la Personne, véritable organisme national référant sur le sujet et partenaire officiel du Salon. Suivant la volonté de l’Etat de positionner les services à la personne comme un secteur créateur d’emplois, l’ANSP souhaite faire de cet événement une référence pour tous les professionnels du secteur.

Aide à domicile ? Baby-sitter ? Dépannage informatique ? Réalisation de travaux de bricolage ?



En 2009, en France, les services à la personne emploient plus de 1,9 million de personnes pour un total de 1 370 000 millions d’heures travaillées.

Le particulier à la recherche de solutions pourra rencontrer des structures adaptées aux services à la famille et petite enfance ou au maintien à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes. En charge de ces compétences, le Département du Rhône sera également présent pour informer les visiteurs sur les modalités d’obtention d’aides pour le maintien à domicile par exemple… Des associations et des entreprises proposeront aussi leurs services en matière d’aide informatique, jardinage, entretien de la maison…

Des conférences gratuites permettront de répondre aux problématiques concrètes d’un utilisateur de services à la personne (allocations et aides, fiscalité, associations d’aide aux malades…).

Salon des Services à la Personne

jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2010

Centre de Congrès, Cité Internationale Lyon 6°

Bus : 4 / 58 / C1 Station Velo’v devant le Palais des Congrès

16 septembre : 09h30 / 20h00 17 septembre 2010 : 09h30 / 19h00

Entrée : 5 € pour les adultes

Entrée gratuite par téléchargement sur www.salon-services-personne-lyon.com