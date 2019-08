Lyon: prochain rendez-vous du Café des parents

Le Café des parents est un lieu de parole, d’échanges, d’informations, ouverts à tous les parents concernés ou sensibilisés à la question du handicap. Il propose des soirées débat tous les seconds lundis du mois (une dizaine de rendez-vous à l’année) qui peuvent être animées par différentes associations ou organismes, ainsi que par des parents qui le souhaitent. Le prochain rendez-vous aura lieu le lundi 11 mai 2009 à 20h30 au Restaurant Soline – 89, rue Paul Bert sur le thème “Sexualité des personnes en situation de handicap : la parentalité” avec Sheila Warembourg (Handicap International).

C’est où ?



C’est au Restaurant Soline, 89 rue Paul Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon.

C’est quand ?

Tous les seconds lundis du mois (sauf périodes de vacances). Le prochain rendez-vous est le 11 mai 2009 à partir de 20h30. Le rendez-vous suivant est prévu le 8 juin 2009 sur le thème des tutelles et curatelles.

C’est pour qui ?



D’abord pour les parents concernés par la question du handicap, mais aussi pour les associations représentatives. Les professionnels qui le souhaitent peuvent participer, sous réserve de places disponibles et uniquement sur réservation.

C’est payant ?

L’entrée est gratuite. Seule les consommations (boissons) sont payantes. La restauration est possible sur place (vous souhaitez manger sur place ? Merci de contacter le restaurant le Soliné par téléphone le plus vite possible au 04 78 60 40 43 pour réservation).

Il faut réserver ?



Il est préférable de réserver par tél : 04 78 60 52 59, fax : 04 78 60 72 27, mail : info@unesourisverte.org.

Pour les parents, ce n’est pas obligatoire, sauf en cas de besoins spécifiques (interprétariat, …), pour organiser la venue.

