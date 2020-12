Lyon : l’Esat Jacques Chavent fait peau neuve

Listen to this article Listen to this article





L’Esat (Établissement et Service d’Aide par le Travail) Jacques Chavent, géré par l’Adapei du Rhône, a inauguré ses nouveaux locaux en mai à Lyon. Objectif : accompagner des adultes déficients intellectuels de plus de 20 ans.

Belle effervescence en cette après-midi ensoleillé de mai. Les visiteurs sont venus en grand nombre pour découvrir le nouveau décor de l’Esat Jacques Chavent. À l’intérieur, le rythme de travail est déjà bien rodé. Il faut dire que des trois bâtiments modernes ont ouvert leurs portes l’année dernière. Désormais implanté au cœur de la ZAC (zone d’aménagement concerté) Ampère situé à l’entrée sud de Lyon et tournée vers les métiers du secteur pharmaceutique et biotechnologique, l’Esat Jacques Chavent souhaite déployer des partenariats commerciaux avec les entreprises de proximité. Ainsi, l’établissement développe notamment son activité de conditionnement pharmaceutique et cosmétique.

La cafeteria « L’instant »

Ce déménagement a permis de créer la cafeteria « L’instant », intégrée à l’Esat. Restaurant de proximité, il sert en moyenne 240 repas par jour aux salariés des entreprises du Parc Techsud. Il permet à l’Esat et à ses usagers de s’ouvrir, de s’insérer professionnellement et socialement. « Grace au lancement de l’activité restauration, 15 personnes de la liste d’attente ont été intégrées », souligne Marie-Pierre Chavanne, responsable communication de l’Adapei du Rhône. Le service a lieu de 11h30 à 13h30 et le tarif du plateau moyen est de neuf euros.

Un nouveau centre de formation

Parallèlement, un centre de formation, de l’Adapei du Rhône, a été crée sur le site de l’Esat Jacques Chavent, depuis septembre 2010, afin de développer les formations de l’ensemble des usagers des Esat de l’Adapei du département.

Les usagers peuvent, grâce à cette innovation, bénéficier d’une formation professionnelle en adéquation avec la demande du marché. Ainsi, ils détiennent un réel statut professionnel et envisagent des projets adaptés à la fois à leurs envies et à la réalité du monde du travail. La formation a pour objectif d’enseigner un métier à part entière, qui permettra à l’usager d’avoir accès à la mobilité professionnelle dans un autre Esat, une EA (Entreprise Adaptée) ou le milieu ordinaire.

L’Esat Jacques Chavent ne souhaite plus parler des usagers de l’établissement, ou pas uniquement, ils auront désormais un statut professionnel : un agent de conditionnement, un agent de restauration… Ce changement culturel s’effectuera dans le temps, car il passe par une évolution des pratiques. La valorisation de l’usager prend réellement du sens, lorsque ce dernier a acquis un savoir faire professionnel reconnu par l’établissement, mais aussi la société.

Pratique

Esat Jacques Chavent, Parc TechSud, 33 rue Saint-Jean-de-Dieu, 69007 Lyon.