Lyon : Handicafé pour la recherche de stage

Comme chaque année, la Mission Handicap de l’Université de Lyon organise en partenariat avec L’ADAPT et l’AFIJ une rencontre entre les élèves et étudiants en situation de handicap à la recherche d’un stage et les entreprises présentes lors de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le MERCREDI 17 NOVEMBRE 2010 de 15h à 18h. Cet évènement s’adresse aux élèves de première et terminale ainsi qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur.

Mercredi 17 novembre 2010 de 15h à 18h

Pour les élèves/étudiants intéressés, INSCRIPTION OBLIGATOIRE (GRATUITE) avant le 25 octobre:

– En ligne : http://www.universite-lyon.fr/mission-handicap/inscription-handicafe-stages-152902.kjsp?RH=hand

– ou contactez directement Jenny FOURNIER à jenny.fournier@universite-lyon.fr