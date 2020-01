Lyon: des places de concert gratuites

Sonlight Productions est une petite association familiale lyonnaise, qui a pour but de découvrir de nouveaux talents et de les assister dans leur promotion et leur production avec une préférence pour la musique, ou plutôt les musiques ROCK. “C’est pourquoi, explique Jean-Marc Cochet, nous tentons de faire renaître une scéne rock à lyon, inexistante depuis plusieurs années.

A cet effet, nous organisons des concerts que nous avons intitulés les Rocks à Lyon.” Le prochain aura lieu le 04/12/2009 au Rail Théâtre de Vaise, 69 rue Gorge de Loup à 20h00. Au programme quatre heures de concert avec quatre groupes illustrant différents courants rock. Lors de la premiére édition, Jean-Marc Cochet avait déjà offert des places aux personnes à mobilité réduite, et il renouvelle cette proposition en offrant une quinzaine d’entrées gratuites à des personnes en fauteuil. La salle est adaptée, tant au niveau de l’entrée que des toilettes. Dans l’éventualité où il y a plus de dix fauteuils, un espace barriéré sera aménagé devant la scéne. Pour réserver http://www.myspace.com/sonlightproduc ou par tel au 06-85-81-45-05. Des entrées nominatives seront déposées au guichet.