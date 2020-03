Lyon accueille la Semaine de la Solidarité Internationale

Lancée en 1997, lors des Assises nationales de la coopération et de la solidarité internationale, la première Semaine de la Solidarité Internationale a vu véritablement le jour en 1998. Chaque jour, des organisations de Solidarité Internationale agissent pour le développement des pays du Sud : en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les pays de l’Europe Centrale et Orientale. C’est pour valoriser ces engagements, dans leur diversité, que chaque année, la troisième semaine de novembre, les acteurs de la solidarité souhaitent partager leurs engagements et rencontrer les habitants pour promouvoir des relations « Nord/Sud » plus équitables. La Semaine est un rendez-vous annuel de sensibilisation à la solidarité internationale et au

développement durable. Partout en France, les acteurs engagés dans la solidarité internationale invitent le public à participer à une multitude d’animations originales et conviviales afin de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire.

Pour l 12e édition, du 14 AU 22 novembre 2009, des animations de sensibilisation, des activités culturelles, des conférences/débats, des formations, des temps de réflexion… seront proposés au public de l’agglomération lyonnaise. Placée sous le signe de l’ouverture, la Semaine vise à donner une plus grande visibilité aux actions, aux acteurs et aux thématiques de la solidarité internationale, auprès de tous les publics et en particulier des jeunes.

A Lyon, les associations ont choisi le thème de l’engagement citoyen avec pour titre cette année : « Osons agir pour un monde solidaire ! » L’objectif est de faire découvrir les multiples visages de la solidarité internationale et de montrer combien l’engagement de tous les citoyens est nécessaire pour soutenir les actions des associations de solidarité internationale et des organismes publics qui viennent en aide aux populations les plus défavorisées.

Chacun pourra y découvrir l’engagement qui lui convient le mieux, pour passer de la prise de conscience à l’action citoyenne !

QUELQUES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE DANS LE RHONE

■ Le VILLAGE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE les 13, 14 et 15 novembre, place Bellecour.

■ Les ANIMATIONS DANS LE RHONE du 14 au 22 novembre.

■ Le FESTIVAL SOL’ENFILMS du 18 au 26 novembre dans le Rhône

■ La BRADERIE LIVRES ET SOLIDARITES les 9, 10 et 11 novembre, place Bellecour à Lyon.