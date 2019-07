Lycéens handicapés : cap vers les études supérieures

À l’occasion du Forum Emploi Handicap qui se déroulera mercredi 16 novembre à Paris, l’association Tremplin, engagée depuis bientôt 20 ans dans le rapprochement des étudiants handicapés et des entreprises, animera une conférence sur le thème du Bac professionnel et des possibilités d’accès aux études supérieures pour ceux qui en sont diplômés. La conférence, destinée aux jeunes lycéens handicapés préparant un Bac professionnel ou nouvellement diplômés et à leur famille, aux lycées, aux enseignants, aux professionnels et aux institutionnels, apportera des éclairages précis sur cette filière et ses débouchés grâce aux nombreux témoignages de jeunes Bac Pro aujourd’hui diplômés de l’enseignement supérieur et du retour d’expérience d’entreprises.

Contrairement aux idées reçues, les études supérieures sont accessibles après un Bac professionnel. Les jeunes en situation de handicap ayant choisi cette voie peuvent ainsi prolonger leurs études jusqu’à être diplômés d’un Bac+3, voire même d’un Bac+4/5. Une perspective qui pousse à bien réfléchir à son orientation à l’heure où de nombreuses entreprises, soucieuses de recruter des personnes en situation de handicap, manquent de candidats qualifiés et portent par conséquent un réel intérêt aux jeunes issus de Bac Pro qui souhaitent poursuivre leur formation.

Cette conférence apportera :

– Les témoignages de jeunes handicapés qui ont poursuivis leurs études après un Bac Pro,

– Les témoignages d’entreprises qui accueillent des jeunes handicapés en Bac Pro et les accompagnent dans la poursuite de leurs études,

– Des informations pratiques sur les cursus d’études possibles après un Bac Pro.

Et sera suivi d’un débat avec le public.

Pour s’inscrire : contact@tremplin-entreprises.org ou au 01 41 09 79 10

Mention complémentaire, BTS, DUT, Licence, Master sont autant de diplômes accessibles aux jeunes diplômés d’un Bac professionnel souhaitant augmenter leurs chances de trouver un emploi….

Conférence Témoignages/Débat : « Un tremplin vers les études supérieures : quelles perspectives pour les Bac Pro ? » Mercredi 16 novembre 2011 de 11h30 à 13h, Forum Emploi Handicap Halle Georges Carpentier – Place du Port au prince, 75013 Paris