L’UVSQ nominée aux Trophées Handi-Friends 2009

L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) est un des trois établissements nominés aux Trophées Handi-Friends 2009 dans la catégorie HandiÉquipement. Les Trophées Handi-Friends seront remis le 10 mars 2009 à partir de 16h au Stade de France.

L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines oeuvre depuis sa création en 1991 pour l’accessibilité et l’accompagnement des étudiants en situation de handicap en constante augmentation chaque année. Elle met en place des actions concrètes dans le domaine du handicap conformes à la loi du 11 février 2005 : création d’un service dédié à l’accueil des étudiants handicapés, développement des aménagements pour les études et les examens, édition d’un livret handicap, renforcement de l’insertion professionnelle, formation de ses personnels.

Pour la 2e édition des Trophées Handi-Friends, l’UVSQ a été nominée dans la catégorie qui récompense la mise en oeuvre d’aménagements et/ou d’infrastructures pour accueillir des personnes en situation de handicap : Handi-Equipement.

Lancée par Hanploi.com, le site du recrutement des personnes handicapées, et écolesentreprises.com, le site de la formation tout au long de la vie, la 2e édition nationale des Trophées Handi-Friends récompense les initiatives d’établissements d’enseignement supérieur (écoles et universités) visant à favoriser l’autonomie et l’intégration des étudiants en situation de handicap. Cinq catégories de trophées ont été ouvertes : Handi-Action Étudiante, Handi-Sensibilisation, Handi-Innovation, Handi-Intégration et handi-Equipement.

Les Trophées Handi-Friends seront remis le 10 mars 2009 au Stade de France par David Smétanine, athlète handisport, quatre fois médaillé aux jeux paralympiques de Pékin, et en présence des entreprises partenaires de l’évènement : LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton,le CEA, Thalès et TF1.