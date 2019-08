« Lutter contre les stéréotypes est un travail de longue haleine »

En plus des axes habituels de tous les accords handicap (recrutement, maintien dans l’emploi…), Agrica, groupe de protection sociale complémentaire du monde agricole, met en place des actions singulières. Le point avec Fabienne Jouan-Auzeby, chargée de la Mission Diversité du groupe.

Pouvez-vous nous présenter l’historique de la Mission Diversité d’Agrica ?

En 2007, Agrica a mis en place un ensemble de mesures pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous avons élargi ce cadre en 2010 avec deux nouveaux axes : un plan d’actions en faveur des seniors et un accord relatif à l’égalité des chances. La Mission Handicap est ainsi devenue la Mission Diversité. Ces textes signés en 2010 ont une durée de trois ans.

Où en êtes-vous en matière d’embauche de personnes en situation de handicap ?

Actuellement, l’entreprise comporte 30 travailleurs en situation de handicap sur 850 salariés au total. Cela représente 4 % des effectifs et nous devons arriver à avoir 48 salariés handicapés pour atteindre les 6 % fixés par la loi. Le recrutement de personnes en situation de handicap est possible sur tous les postes du groupe. Agrica recherche plus particulièrement des collaborateurs pour les fonctions de commerciaux et informaticiens.

Votre engagement comporte des mesures en faveur des aidants. De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de soutenir les salariés ayant au sein de leur foyer une personne en situation de handicap (conjoint, enfant, frère/soeur,…). Cette mesure se décline en plusieurs aides concrètes. Ainsi nous mettons à disposition de ces salariés cinq jours de congés par an pour accompagner la personne invalide lors des visites médicales. Nous apportons aussi une aide financière. Par exemple, le mari de l’une de nos collègues a été victime d’un AVS. Après un long séjour à l’hôpital, il va réintégrer le foyer en fauteuil roulant.

Un aménagement du logement est donc nécessaire : agrandissement de l’ouverture des portes, adaptation de la salle de bain… Une fois que la famille aura reçu toutes les aides dont elle peut bénéficier de droit (MDPH, Agefiph, caisse de retraite, conseil général), nous viendrons compenser la somme avec un plafond de 1500 euros.

Sur le même principe, nous proposons également une aide pour les enfants de nos salariés en situation de handicap dans le cadre de leurs études. Nous pouvons ainsi financer du matériel nécessaire à la poursuite de leur scolarité avec un plafond de 500 euros (par an et par salarié).

Quelle autre particularité comporte votre mission handicap ?

Nous réservons 30 % de nos emplois d’été à des étudiants en situation de handicap. Cela leur permet d’avoir une première expérience et de découvrir le monde du travail. Si, dans la majorité des cas, l’expérience se déroule bien, parfois, nous rencontrons des difficultés. Ainsi, l’été dernier, un étudiant handicapé en job d’été est parti au bout de quelques jours de travail, pour cause de fatigue physique.

Que mettez-vous en place à l’occasion de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (SEPH) qui aura lieu du 14 au 20 novembre ?

Nous serons d’abord présents le mercredi 16 novembre de la SEPH au forum pour l’emploi de l’Adapt (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées). Par ailleurs, une formation e-learning obligatoire à destination de nos managers a spécialement été créée. À travers divers questionnaires, entretiens et reportages, elle permet d’aborder plusieurs thèmes liés au handicap. Nous avons, par exemple, choisi de parler de la dépression. Les personnes dépressives souffrent encore de beaucoup de

préjugés. Nous voulons montrer aux managers qu’il est important d’accompagner les salariés souffrant de ce handicap mental, en apportant une aide pour faciliter la concentration, notamment en aménageant les horaires, en rapelant les processus à suivre, …

Nous remarquons, notamment chez les managers, que les stéréotypes sur le handicap persistent. Pour certains encore, handicap rime avec incompétence. C’est pourquoi les actions de sensibilisation doivent être continues. C’est un travail de longue haleine. Rien n’est jamais acquis mais rien n’est jamais perdu.

Agrica, le groupe de protection sociale complémentaire du monde agricole

Le Groupe Agrica est l’interlocuteur privilégié des entreprises, des salariés et des retraités du monde agricole en matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de santé. Créé en 1997, il fédère deux institutions de retraite, trois institutions de prévoyance et une société de gestion de portefeuille, Agrica Epargne. Il évolue au sein d’un secteur en développement : le nombre de salariés agricoles a progressé de 40 % en 10 ans. Le Groupe Agrica gère aujourd’hui la retraite complémentaire obligatoire

de 1,4 million de salariés dont 1,1 million bénéficient également d’une couverture en prévoyance collective.