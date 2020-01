Lutter contre les douleurs musculo-squelettiques

A l’occasion de la Journée mondiale de la douleur qui a lieu aujourd’hui, lundi 19 octobre, la Société française d’étude et de traitement de la douleur (SFTD) organise une campagne de sensibilisation contre les douleurs musculo-squelettiques, qui concernent environ 45 millions de salariés en Europe. Ces douleurs touchent les muscles, tendons et ligaments. Elles sont très fréquentes, en constante augmentation et surtout très mal prises en charge. Elles ont de nombreuses causes, parmi celles-ci, les facteurs professionnels (manutention, répétition de gestes…) jouent un rôle majeur. Elles sont agravées par le stress ou le mal-être.

Et pourtant malgré la grande fréquence de ce type de douleurs, les études épidémiologiques font cruellement défaut en France remarque la SFTD.

Cette semaine, différentes tables rondes, conférences… ouvertes au grand public se tiennent dans beaucoup de villes de France.

Plus de renseignements sur le site de la SFTD : http://www.sfetd-douleur.org/