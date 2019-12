En proclamant le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, l’Organisation des nations unies (ONU) invitait les gouvernements et les organisations non gouvernementales à organiser ce jour-là des activités destinées à sensibiliser l’opinion publique à ce problème. Depuis, en France, cette célébration est marquée par un nombre croissant de manifestations, impulsées tant par le ministère que par le réseau déconcentré du Service des Droits des Femmes et l’Egalité, ses partenaires institutionnels et les associations qui militent dans ce domaine. Cette journée revêt cette année une dimension particulière en France puisque la lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée Grande cause nationale 2010 par le Premier ministre.

C’est dans ce cadre que le Département du Rhône organise, à destination des professionnels qui exercent leurs missions auprès des familles et peuvent être confrontés à ce type de situations, une demi-journée d’échanges et de réflexions.

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2010 DE 9 H À 12 H À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT (dans les Grands salons)

29-31 Cours de la Liberté- Lyon 3ème

9 h – 9 h 30

Mot d’accueil de Dominique Nachury, vice Présidente en charge de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille

Le cadre législatif par Isabelle DORLIAT, Directrice générale adjointe du Pôle Enfance-famille et PMI- Département du Rhône

Les actions du Département par Muriel PETRE, de la Direction de la Santé de l’enfant et de la Famille et Laurence CASELLI, responsable du Conseil technique social – Département du Rhône

9 h 30 – 10 h 15

Témoignages de

Dominique BARBABCEYS, conseillère conjugale – Département du Rhône

Yvette BAILLY, assistante sociale – Département du Rhône

Bernadette VIVES , infirmière-puéricultrice- Département du Rhône

10 h 15 – 11 h

Interventions de :

Véronique LABOREAU, directrice de l’Association FIL – Femmes Information Liaisons

Violaine CHABARDES, adjudante- Brigade de protection des familles

11 h – 11 h 15

Les pistes de travail pour les professionnels du Département

Isabelle DORLIAT, DGA sur du pôle Enfance-famille et PMI- Département du Rhône.

11 h 15 – 12 h

Echanges avec la salle