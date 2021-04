Lutte contre les maladies rares : Lancement d’un appel à projets dédié

Ecouter article Ecouter article





La Fondation Groupama lance un appel à projet pour avancer dans la lutte contre les maladies rares.

Engagée depuis plus de 20 ans dans la lutte contre les maladies rares, la Fondation Groupama lance un appel à projet pour son Prix de Recherche Maladies Rares. Avec à la clef une dotation de 500 000 euros, celui-ci a pour objectif de soutenir sur une période de 5 ans une équipe dirigée par un(e) chercheur(cheuse) confirmé(e) « ayant ouvert une voie courageuse dans la lutte contre les maladies rares ». La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 mai 2021.

Améliorer la connaissance et le diagnostic des maladies rares

Concrètement, les programmes sélectionnés devront s’appuyer sur une approche pluridisciplinaire et porter sur une recherche clinique et/ou fondamentale. Le thème de la recherche devra contribuer à améliorer la connaissance et le diagnostic des maladies rares (identification de gènes responsables, compréhension des mécanismes à l’origine des maladies, etc.) ou permette le développement de nouveaux traitements.

Ce prix servira ainsi au financement d’un programme de recherche innovant portant exclusivement sur la lutte contre les maladies rares, avec à sa tête un chercheur statutaire travaillant dans un laboratoire français.

« Récompenser de vraies avancées scientifiques pour accélérer la lutte contre les maladies rares, c’est l’une des grandes ambitions de la Fondation Groupama, commente Sophie Dancygier, déléguée générale de la Fondation Groupama. Il y a 5 ans, nous sélectionnions une équipe CNRS/Institut Jacques Monot pour la soutenir dans son étude de la Dysplasie Epithéliale Intestinale, une pathologie infantile rare, spontanément mortelle dans les premières années de vie. Notre prix a permis à cette équipe de biologistes, biophysiciens et cliniciens d’accélérer ses propositions de réponses thérapeutiques ciblées en vue d’une diminution de la dépendance des enfants à la nutrition parentérale. A travers ce nouveau Prix, nous poursuivons nos efforts de soutien à la recherche en matière de maladies rares. Rappelons que celles-ci n’ont de rare que le nom et qu’elles touchent 3 millions de personnes en France ».

Un jury composé de personnalités reconnues de la médecine et de la recherche

Après une pré-sélection réalisée par les Professeurs de médecine administrateurs de la Fondation, les porteurs de projet retenus sont auditionnés par le Comité Scientifique composé de 8 personnalités reconnues dans les domaines de la médecine et de la recherche.

Pour en savoir plus et candidater, les porteurs de projets peuvent se rendre sur le lien suivant : https://prixrecherchemaladiesrares.fondation-groupama.com/fr/

Le montant de la dotation s’élèvera à 100 000 euros par an pendant 5 ans, soit au total un soutien de 500 000 euros pour des frais d’équipement, de fonctionnement ou de personnel.

À noter que depuis sa création, la Fondation Groupama a financé les travaux de 40 chercheurs.

Plus d’informations sur : www.fondation-groupama.com