Lutte contre les maladies rares : Appel à projet de la Fondation Groupama

La Fondation Groupama a lancé son nouvel appel à projets pour la lutte contre les maladies rares. Les candidatures sont à envoyer avant le 3 octobre à minuit.

Dans le cadre de son engagement dans la lutte contre les maladies rares, la Fondation Groupama lance pour la 11e année consécutive, la nouvelle édition de son Prix de l’Innovation sociale. Objectif : améliorer le quotidien et la qualité de vie des malades et de leurs familles en récompensant les initiatives qui contribuent à rompre l’isolement, favoriser le lien social, l’insertion professionnelle, ou le développement de l’éducation thérapeutique des personnes atteintes de maladies rares. Des innovations qui peuvent s’adresser aussi bien aux enfants qu’aux adultes, tant qu’elles facilitent le quotidien des patients et de leurs proches.

Concrètement, le Prix de l’Innovation sociale de la Fondation Groupama s’adresse aux associations, aux entreprises et aux équipes de recherche. Pour être retenu, le projet doit être en phase de développement « industriel ».

Apporter des solutions innovantes dans la lutte contre les maladies rares

Les projets doivent être présentés par une structure justifiant de son existence en France métropolitaine. Ils doivent concerner exclusivement des maladies rares, telles que définies par l’OMS et recensées dans l’annuaire Orphanet.

Les projets seront évalués par la Fondation Groupama sur les critères suivants :

L’innovation : le projet doit apporter une réponse innovante à un besoin non satisfait.

L’ouverture : le projet doit avoir une capacité de modélisation pour un transfert d’expertise et d’expérience à d’autres catégories de personnes ou de pathologies.

La faisabilité : le projet doit avoir fait l’objet d’une étude approfondie quant à sa faisabilité technique et doit justifier d’un modèle économique viable.

L’évaluation : le porteur de projet devra préciser les modalités d’évaluation prévues à partir d’objectifs clairement définis.

La mise en œuvre : elle devra avoir lieu dans les 18 mois suivant la remise du Prix.

Déposez votre candidature avant le 3 octobre à minuit

Le lauréat du Prix de l’Innovation sociale 2022 recevra un soutien financier de 20 000 euros de la part de la Fondation afin de concrétiser son projet. Les candidatures sont à déposer avant le 3 octobre 2021 minuit sur le site : https://prixinnovation.fondation-groupama.com/fr/