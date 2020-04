Lutte contre le Covid-19 chaque jours de nouvelles inititiatives

Un certain nombre d’initiatives apparaissent tous les jours et proposent des solutions concrètes pour aider les personnes en situation de handicap et les aidants dans la lutte contre le covid-19 .

Petit tour d’horizon :

La Région Auvergne Rhône-Alpes équipera l’ensemble de ses habitants de masques de protection. Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône Alpes, aux côtés des entreprises régionales productrices de masques, a annoncé ce jeudi 16 avril, la commande de 9 millions de masques à destination de l’ensemble des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. La redistribution auprès de la population s’effectuera grâce au concours des mairies. Ces commandes sont passées, en très grande majorité, auprès d’entreprises du territoire régional qui produisent ces masques.

La Région Île-de-France distribue cette semaine plus de 200 000 masques à destination des 506 foyers de personnes en situation de handicap franciliens dans toute la Région. Le conseil régional d’Ile-de-France a désigné un chef de file gestionnaire par département. Chacun des 8 gestionnaires franciliens d’établissements s’est engagé à venir chercher la dotation de masques pour tout son département et à contacter chaque FAM (foyer d’accueil médicalisé), MAS (Maison d’accueil spécialisée) et Foyer d’hébergement de son département afin qu’ils viennent chercher leurs masques à un point départemental unique de distribution. Cette forme d’organisation, qui s’appuie sur la solidarité inter-associative, a été privilégiée afin de couvrir l’ensemble de la région et de s’assurer que les structures pour les franciliens en situation de handicap soient les uniques destinataires des masques mis à disposition par la région.

L’entreprise adaptée La Châtaigneraie fabrique des masques de protection contre le Covid-19

L’entreprise adaptée (EA) corse La Châtaigneraie, établissement du groupe Doctegestio, participe au combat national mené dans la guerre au virus Covid-19. Depuis quelques semaines, toute l’équipe de La Châtaigneraie se mobilise pour fabriquer des masques en tissu qui sont mis à disposition des acteurs solidaires du territoire corse et personnels administratifs du groupe Doctegestio. Emilie Rossi, directrice de La Châtaigneraie, nous raconte cette initiative solidaire :« Avec l’ensemble de l’équipe nous avons donc décidé de nous lancer dans la production de masques de protection en tissu. Nous utilisons deux modèles : le patron du masque de soin en tissu proposé par le CHU de Grenoble et celui du masque barrière homologué par l’Afnor. »

Malakoff Humanis se mobilise pour protéger les personnes handicapées particulièrement exposées au risque de Covid-19. Le Groupe a décidé d’apporter un soutien financier de plus de 2,5 millions d’euros pour aider les associations et structures intervenant dans le champ. Cette aide s’inscrit dans le dispositif Solidarité entreprises Covid-19 mis en place, début avril, par Malakoff Humanis qui mobilise plus de 200 millions d’euros pour accompagner les branches professionnelles, les entreprises, les salariés et les retraités.