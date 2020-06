Lutte contre la douleur : La Fondation APICIL dévoile ses projets

Lutte contre la douleur : La Fondation APICIL dévoile son bilan et ses projets pour 2020

La lutte contre la douleur : Tel est l’objectif de la Fondation APICIL, créée en 2004 par le groupe mutualiste APICIL et reconnue d’utilité publique. Concrètement, sa mission consiste à accompagner financièrement les professionnels de santé et les chercheurs dans leurs projets innovants en faveur de la prise en charge et le traitement de la douleur.

71 projets soutenus en 2019

Ainsi, au cours de l’année 2019, la Fondation APICIL a étudié 112 projets pour la lutte contre la douleur et en a financé 71 avec un montant total de donations de 825 936 euros.

Parmi ces projets financés :

– 30 étaient fondés sur de la recherche à travers la conduite d’études cliniques.

– 22 reposaient sur l’information en favorisant la diffusion de bonnes initiatives et des connaissances pour lutter contre la douleur.

– 19 étaient des projets pilotes destinés au bien-être et au confort des patients et de leurs proches, grâce à la formation d’équipes soignantes et l’apport de techniques complémentaires.

En parallèle, la Fondation APICIL a désigné, en novembre 2019, les trois lauréats de son appel à projet 2019 consacré à la problématique « Handicaps et douleurs ».

Parmi eux :

– Un travail de recherche portant sur la validation d’un outil de diagnostic chez des sujets volontaires sains voyants et déficients visuels.

– Un projet pilote visant à réaliser un état des lieux des pratiques et à proposer des outils et des référents douleur pour diffuser une culture douleur inter-établissements.

– Une initiative portant un projet de recherche clinique permettant d’effectuer un essai de traitement de l’arthrose digitale érosive par neurostimulation transcutanée du nerf vague.

Un ouvrage pour lutter contre les préjugés sur la douleur

Réalisé par la Fondation APICIL et son conseil scientifique, le livre « Idées reçues sur la douleur » est publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Il aborde le thème de la douleur sous tous les angles (aigüe, chronique, psychique, somatique). Il évoque aussi les différentes manières dont le corps humain peut y réagir. Composé de 20 chapitres auxquels ont contribué de nombreux experts de la douleur, il s’adresse aussi bien au grand public qu’aux professionnels de la santé et du secteur médico-social.

Un film documentaire sur les pleurs du nourrisson

Dans le cadre d’un travail de recherche, la Fondation APICIL a également réalisé le documentaire : « Pleurs du nourrisson : recherche sur la perception de la douleur chez les adultes ». Objectif : évaluer la capacité des adultes à distinguer les pleurs du nourrisson liés à la douleur, et ce en analysant les réactions de 80 adultes à l’aide d’examens IRM.

De nouveaux projets pour l’année 2020

Si la Fondation APICIL n’a pas encore défini le thème de son appel à projets 2020, elle a déjà en revanche de de nombreuses perspectives concernant ses actions à venir pour la lutte contre la douleur sur le courant de l’année 2020.

– Dans le cadre de la semaine du cerveau, qui aura lieu du 16 au 20 mars 2020, la Fondation APICIL organisera à Lyon, jeudi 19 mars à 18h30, une conférence sur les pleurs des bébés et les neurosciences, animée par le Professeur Roland Peyron, au Campus INSEEC, 24 rue Salomon Reinach, Lyon 7e.

– La Fondation APICIL prévoit la réalisation, avec l’équipe douleur du Centre Léon Bérard (Lyon), d’un nouveau documentaire portant sur le projet ITARA, technique visant à soulager les douleurs « rebelles » générées par le cancer.

– Afin d’évaluer au mieux l’impact de son accompagnement auprès des porteurs de projet, la Fondation met en place avec le cabinet Alqualine une enquête destinée à recueillir les retours d’expérience des porteurs de projets ayant reçu un soutien financier de sa part : impact du partenariat, besoins, attentes, freins, leviers… dans le but d’améliorer son accompagnement.

Plus d’infos sur : http://www.fondation-apicil.org/

