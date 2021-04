Lutte contre la discrimination : Un nouveau service disponible

Ecouter article Ecouter article





Un nouveau service par téléphone et sur internet pour la lutte contre la discrimination

Le Défenseur des droits lance un nouveau service de signalement et d’accompagnement des victimes de discriminations : antidiscriminations.fr.

Ce nouveau service dédié à la lutte contre la discrimination est associé à un numéro de téléphone à 4 chiffres : le 39 28. Il comprend également un tchat et un accès dédié aux sourds et malentendants.

Ce service est destiné aux personnes victimes ou témoins de discriminations, quel qu’en soit le motif (origine, handicap, sexe, etc.) et le domaine (emploi, logement, accès à un service, accès à un service, etc.).

« Toute personne qui pense être victime de discrimination peut ainsi appeler le 39 28 ou se rendre sur antidiscriminations.fr, expliquent les créateurs de la plateforme. Des juristes du Défenseur des droits, spécialement formés à la discrimination, effectuent un premier niveau de prise en charge : écoute, réponse aux questions, première qualification juridique de la situation, explication des démarches possibles et orientation.

Si la situation relève d’un de ses champs de compétence, le Défenseur des droits pourra intervenir selon ses modes d’action habituels pour rétablir la personne dans ses droits. Si la situation n’est pas du ressort de l’institution, nous orienterons directement la personne vers les interlocuteurs institutionnels ou associatifs compétents ».

Pour obtenir plus d’informations sur ce service, rendez-vous sur le site : https://www.antidiscriminations.fr/