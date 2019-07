L’Uptih, le réseau des “handipreneurs”

Le 1er juillet 2010, a été lancé le premier réseau de travailleurs indépendants handicapés: l’Uptih. Son objectif? Mieux représenter et accompagner les porteurs de projets en situation de handicap. Créer sa propre entreprise n’est pas chose facile. Cela l’est d’autant plus pour les personnes en situation de handicap qui souvent doivent faire face à de nombreux a priori pour mener à bien leurs projets. Si les aides existent – chaque année, plus de 3000 créateurs d’entreprises sont soutenus par l’Agepifh –, il manquait une structure capable de représenter les intérêts propres à ces porteurs de projets. C’est tout le propos de l’Uptih, l’Union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés, lancée officiellement le 1er juillet 2010.

Selon un rapport de la Dares de 2007, la France compte 58000 TIH (travailleurs indépendants handicapés). «L’objectif est de permettre à ces personnes d’exister et de pouvoir peser dans la reconnaissance de leur statut et de leurs activités, dans le cadre législatif les concernant, dans l’économie française et dans la société», explique Didier Roche, fondateur de l’Uptih.

Savoir s’entourer

Pour cet entrepreneur, lui-même travailleur indépendant handicapé et créateur, notamment, du concept de restaurant “Dans le Noir?”, «la première clé de la réussite, c’est de savoir s’entourer, la deuxième la rage de vaincre, la foi en soi et en son projet». Aussi, pour donner confiance aux porteurs de projets, personnes handicapées qui ont une activité professionnelle indépendante ou qui sont en train de la créer, l’Uptih propose, pour 10 euros par mois, une multitude de services et avantages à ses adhérents, parmi lesquels : une meilleure visibilité grâce à un référencement dans un annuaire de compétences en ligne, l’appartenance à un réseau professionnel actif, une représentation en tant que TIH auprès des acteurs publics et privés, la mise à disposition de formations adaptées et d’outils de gestion, et la possibilité d’être accompagné par des bénévoles pour la mise en place de leur business plan ou l’accélération du développement de leur activité.