L’Untec lance la marque Eco-Accessibilité®

L’accessibilité a désormais son label ! Une marque collective vient d’être adoptée – sous l’égide de l’Union des économistes de la construction – pour les diagnostics d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public (IOP).

« Ce n’est pas une certification, mais une labellisation », précise Jacques-Philippe Charpy, président de l’Union nationale des économistes de la construction (Untec) en présentant, en compagnie de Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées, Didier Duchêne (FFB), Patrick Liebus (Capeb), Guy Lere (Crédit Mutuel) et Catherine Quentin (Pro-BTP), ce dispositif destiné à « garantir et développer des prestations de qualité dans le domaine du diagnostic accessibilité des bâtiments ».

La réglementation issue de la loi du 11 février 2005 a institué le principe de la mise en accessibilité des ERP et des IOP à tous les types de handicap. Cet objectif doit être atteint en 2015 et précédé, avant 2011, d’un diagnostic des lieux et des besoins appuyé sur des estimations budgétaires. Sur le terrain, il faudra compter désormais avec des exploitants de la marque et des auditeurs agréés, l’un d’eux devant absolument avoir une compétence en économie de la construction. L’Untec s’engage ainsi dans ce projet, avec différents partenaires, afin que « l’accessibilité entre dans les critères de qualité d’usage et de respect de la personne », explique Jacques-Philippe Charpy qui rappelle aussi le retard dont souffre la France dans ce domaine. Un domaine qui concerne néanmoins tout un chacun, en regard des risques liés au vieillissement de la population, à la maladie ou aux accidents…

La discrimination comme maître-mot

Le label Eco-Accessibilité® est « un outil cahier des charges pour la maîtrise d’œuvre et pour les entreprises », a encore souligné le président de l’Untec, insistant sur le fait que « la réglementation est un moyen de progrès et non de contrainte ». Didier Duchêne, délégué à l’accessibilité de la FFB, a pour sa part rappellé qu’on avait affaire là à « une idée complexe dans le bâtiment » et que la « discrimination est le maître-mot dans la construction depuis trente ans ». L’objectif désormais pour tous, c’est de réparer trente années de construction.

Soutenus par la Délégation interministérielle aux personnes handicapées, les travaux de l’Untec en faveur du label doivent conduire, en 2009, à un nombre de deux cent cinquante exploitants et de trois cent vingt-cinq auditeurs agréés.