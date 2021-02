L’Université Paris-Dauphine soutient les universités tunisiennes

Ecouter article Ecouter article





L’Université Paris-Dauphine est engagée à Tunis dans plusieurs programmes de formation et dans l’Institut Tunis-Dauphine. Ses enseignants et ses personnels ont suivi avec beaucoup d’émotion les manifestations de protestation en Tunisie et expriment en ces moments difficiles leur témoignage de solidarité aux universités tunisiennes, à leurs personnels, à leurs étudiants.

Au moment où la population tunisienne exprime avec force ses aspirations démocratiques, l’Université Paris-Dauphine confirme son engagement à contribuer, à Tunis comme ailleurs, à la formation de citoyens libres, critiques et responsables.

A propos de l’Université Paris-Dauphine

