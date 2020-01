L’universalité des Droits

La Convention des Nations Unies : le premier texte international pour améliorer la vie de 650 millions de personnes en situation de handicap dans le monde. Pour la première fois de leur histoire, les Communautés Européennes sont sur le point d’accéder à un Traité International sur les Droits de l’Homme : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). Ce traité est le premier texte des Nations Unies consacré aux droits des personnes handicapées et son adoption est le résultat d’une mobilisation active des organisations ayant participé à sa négociation.

Pour le Forum Européen des Personnes Handicapées, il s’agit d’une avancée historique dans la lutte contre les violations des droits de l’Homme des personnes en situation de handicap. La

Convention est un texte sans précédent : c’est le premier grand traité du XXIe siècle en matière de droits de l’Homme et c’est aussi le premier à avoir été ratifié par autant de pays depuis son entrée en vigueur en 2008.

Dans l’Union Européenne

En Europe, plus de la moitié des Etats Membres doivent encore ratifier le texte. Le FEPH a soutenu la nomination des candidats de la Hongrie (voir article p. 30 et 31), de la Slovénie et de l’Espagne (voir article p. 33) au Comité de l’ONU sur les droits des personnes handicapées : lors de la rencontre des ministres européens sur le handicap en mai 2008, le FEPH a demandé l’application de la Convention sans condition dans le dialogue permanent avec les organisations de personnes en situation de handicap. Il est aussi intervenu auprès des Etats Membres représentés par le Conseil européen pour présenter son point de vue sur la ratification du traité par l’Union européenne. L’expertise du FEPH permet aussi de développer une vision cohérente de la CNUDPH et une stratégie de mise en œuvre avec l’ensemble de son réseau. En 2009, le FEPH a travaillé sur 2 sujets décisifs de la Convention : il a publié une prise de position sur l’éducation inclusive et a organisé un séminaire portant sur la capacité juridique avec le Centre Européen des Fondations.

Dans le monde entier



Le FEPH participe aux réunions de coordination du Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes en situation de handicap (CAHPAH) : il est la seule organisation officiellement reconnue à faire partie du CAHPAH en tant que membre observateur. Une Résolution adoptée en janvier par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en collaboration avec le FEPH, intitulée “Accès aux droits des personnes handicapées et participation active dans la société” planifie les prochaines étapes vers la pleine reconnaissance des droits des personnes handicapées au niveau national. Le FEPH a participé également à la création du Forum sur la Convention des Nations Unies de l’Alliance Internationale pour le Handicap (IDA CRPD Forum) dont le rôle est de promouvoir la Convention et son application dans le monde.