L’UNEA édite le Manifeste des Entreprises Adaptées

Ce Manifeste, a été rédigé à l’initiative de l’UNEA, en collaboration avec les grandes associations ANRH, APAJH, APF, UNAPEI et avec la participation de plusieurs associations, entreprises et groupements professionnels (Avise, Exprimm, France Active, MIFA, Réseau Entreprendre, SNCF).

Il définit la place de l’EA dans la société et le monde économique actuel, en tant que créateur d’emplois pérennes, en tant qu’acteur et partenaire économique, et en tant qu’acteur local et innovateur social.

L’UNEA souhaite que la réunion de tant d’acteurs du monde du handicap, et du monde économique autour de cette « déclaration publique » sache convaincre les décideurs politiques de l’intérêt collectif qu’apporte le développement des Entreprises Adaptées.