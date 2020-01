L’Unapei souligne la volonté du Chef de l’Etat de maintenir une politique engagée pour les personnes handicapées.

L’entretien avec Nicolas Sarkozy a été l’occasion pour l’Unapei et les porte-parole du Comité d’Entente des associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille de rappeler leurs principales préoccupations. Selon l’Unapei, Nicolas Sarkozy y a répondu en rappelant que le « dossier handicap » est et restera pour lui une priorité et a donc réaffirmé ses engagements : La promesse d’augmentation de l’AAH (Allocation Adultes Handicapés) de 25 % sur 5 ans sera tenue. Le plan de création de 50 000 places dans les établissements sociaux et médico-sociaux sera honoré dans les délais.

Concernant la réforme de la retraite, le Président de la République a annoncé que les parents d’enfants handicapés travaillant à temps partiel auront désormais le droit à l’assurance vieillesse, jusqu’à présent réservée aux parents ayant arrêté totalement de travailler pour s’occuper de leur enfant handicapé – une avancée qui constituait l’une des demandes de l’Unapei.

« Nous sommes globalement satisfaits de l’arbitrage présidentiel. Nous sommes rassurés qu’il prenne en considération nos concitoyens les plus vulnérables, en maintenant une politique engagée. Cependant, nous regrettons que certaines questions n’aient trouvé aucune réponse.» déclare Christel Prado, Présidente de l’Unapei.

Nicolas Sarkozy n’a apporté, en effet, aucune réponse aux inquiétudes pesant sur l’évolution des budgets des établissements et services médico-sociaux ce qui menace la qualité de l’accueil et de l’accompagnement.

Le Président a, par ailleurs, annoncé un objectif de 200 000 élèves handicapés scolarisés d’ici 2012. L’Unapei regrette encore que seul l’élément quantitatif soit mis en avant alors que la scolarisation des enfants handicapés, en milieu ordinaire et en établissement adapté, souffre aussi gravement d’un déficit de qualité.

L’Unapei attend que la volonté du chef de l’Etat se matérialise dans les prochaines lois de finances de l’Etat et de la Sécurité sociale.