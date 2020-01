L’Unapei lance « Les victoires Unapei de l’accessibilité »

Aujourd’hui plus de 700 000 citoyens français sont encore invisibles et pourtant, le principe d’une accessibilité généralisée pour les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, est inscrit dans la loi du 11 février 2005. C’est pourquoi l’Unapei organise « Les victoires Unapei de l’accessibilité » pour mettre en avant les initiatives et que ces exceptions d’aujourd’hui soient la règle de demain.

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe de l’ « accès à tout pour tous ».

L’accessibilité pour les personnes handicapées mentales, c’est leur permettre d’accéder à la compréhension de leur environnement, de les accompagner dans leur prise d’initiative et de décision. Il s’agit de mettre en œuvre tous les moyens pour réduire les difficultés liées à leur déficience intellectuelle, dans le but de favoriser leur participation à tout ce qui est facteur de vie sociale et d’intégration : information, éducation, scolarisation, formation, travail, emploi, logement, transports, loisirs, sports, culture.

Citoyen comme les autres

Les Victoires Unapei de l’accessibilité sont des histoires concrètes, qui ont valeur d’exemple pour l’ensemble des acteurs potentiels de cette insertion (administrations, société de transport, club de sport, musée, école, entreprises etc.). Elles permettent également de faire connaître au plus grand nombre le handicap mental et enfin de faire prendre conscience à chacun que la personne handicapée mentale est un citoyen comme tout le monde.

Ce concours récompense les initiatives engagées par les associations de l’Unapei, mais aussi par les professionnels et les particuliers qui permettent chaque jour aux personnes handicapées mentales de vivre avec et parmi les autres. Les Victoires Départementales seront décernées le 3 décembre, les Victoires Régionales en mars et les Victoires Nationales le 12 juin 2010 à Paris.