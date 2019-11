L’Unapei lance 2012.unapei.org, plateforme Internet consacrée à l’élection présidentielle et publie les réponses des candidats qui ont donné suite à ses demandes.

2012.unapei.org met en lumière les revendications de l’Unapei et les réponses des candidats à l’élection présidentielle. Tous les candidats déclarés ont été sollicités. Il leur a été demandé de répondre par écrit aux 8 revendications de l’Unapei et de fournir une vidéo à destination des personnes handicapées mentales. A ce jour (15/02/2012), Jean-Luc Mélenchon, Fréderic Nihous, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan ont répondu par écrit.

Un site Internet accessible aux personnes handicapées mentales

2012.unapei.org propose des contenus en deux versions : une en texte courant, une en français « facile à lire et à comprendre ». Ce site, qui constitue une première en France, vise à mieux informer les personnes handicapées mentales à la veille d’élections nationales. Il met en lumière les revendications de l’Unapei et les réponses des candidats. Il propose également des informations sur l’accès au vote et sur les rôles du Président de la République et des députés rédigés en textes « faciles à lire et à comprendre ».