L’Unapei accompagne les associations gestionnaires d’établissements dans leur démarche d’évaluation qualité

La loi du 2 janvier 2002 a rendu obligatoire l’évaluation interne et externe des établissements et structures d’accueil du secteur médico-social. Cette obligation législative a été définie comme le support d’une démarche d’amélioration continue de la qualité. Le législateur relayé par l’Anesm (Agence Nationale d’évaluation sociale et médico-sociale) a ainsi établi une pratique professionnelle, visant à évaluer les activités et la qualité des prestations délivrées par ces établissements.

650 associations adhérentes à l’Unapei gèrent près de 3000 établissements et/ou structures d’accueil pour les personnes handicapées mentales et sont concernées par cette loi.

L’Unapei s’est engagée dès 2000 sur le terrain de l’évaluation et de la qualité en proposant ses premiers outils. Aujourd’hui l’Unapei développe son offre et ses services afin d’aider et d’accompagner les associations dans la réalisation de diagnostic interne et de plans d’action pour assurer un suivi qualité.

1. Des référentiels complets et pratiques : le coffret indispensable

Le référentiel « Gouvernance Associative »La gouvernance associative est au cœur des enjeux d’aujourd’hui et de demain et constitue le socle de la démarche d’amélioration continue de la qualité.

Ce référentiel a vocation d’aider à clarifier le fonctionnement de l’association, notamment l’articulation du politique et du technique. Il se décline dans un support simple et pragmatique qui aide les associations à poser un diagnostic à partir de 60 questions.

Le référentiel Promap

254 questions incontournables pour évaluer les pratiques professionnelles et le mode de fonctionnement des établissements, bâties à partir des recommandations de l’Anesm. L’objectif de ce référentiel est d’accompagner dans le processus de l’évaluation interne et d’appréhender avec sérénité l’évaluation externe.

Cet outil simple s’articule autour de 4 thèmes :

– L’usager : des droits à la relation de service

– L’Environnement : de l’ouverture à l’inscription dans une dynamique

– Le Projet : du projet à la mise en œuvre

– L’Organisation : de l’organisation aux ressources financières

Le logiciel de traitement : Promap

Cet outil informatique conçu et édité par l’Unapei offre aux associations un dispositif de gestion complet et leur permet d’entamer une évaluation interne. Intuitif, le logiciel Promap s’adapte à toutes les configurations d’association.

2. Des formations adaptées

Lancement en novembre de la formation « Référent Qualité »

L’Unapei propose une formation dédiée aux référents qualité qui leur permet de mettre en place et d’engager une démarche d’évaluation interne et de s’approprier la méthodologie d’élaboration du diagnostic et des plans d’actions Qualité.

A l’issue de sa formation, le stagiaire connaitra parfaitement le contexte législatif et réglementaire, sera capable de concevoir un diagnostic, d’appréhender le traitement informatique et de recueillir tous les éléments pour construire un rapport de synthèse.

Formation diplômante : Master 1 « Politiques Sociales, territoire et stratégies de Direction »

L’Unapei a crée un Master dédié en partenariat avec l’Andesi* et l’Université de Paris XIII. Il vise à former des responsables capables d’analyser et de proposer des plans d’actions face aux transformations sociales et culturelles que produit notre société.

Afin de saisir et d’accompagner les évolutions du secteur, ce master intègre à la fois une démarche d’évaluation et une approche prospective.

3. Le Club Qualité

Composé de 100 personnes référentes, le Club Qualité de l’Unapei offre un espace de réflexion, d’échange et de partage d’expérience. Réuni tous les semestres, chaque participant peut poser des questions, présenter son projet, et ainsi faire émerger une culture de la qualité ou améliorer la démarche.

* L’ANDESI : Association Nationale des Cadres du Social – créée en 1973.

Pour en savoir plus : http://referentiels.unapei.org/

À propos de l’Unapei (l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) : Créée en 1960, l’Unapei est le principal représentant en France des personnes handicapées mentales et de leurs familles. Fédération reconnue d’utilité publique, elle regroupe 60 000 familles réunies dans 750 associations animées par des bénévoles (connues sous les noms Apei, Adapei, Urapei, Papillons Blancs, Chrysalide, Envol…) qui créent et gèrent près de 3000 établissements et services médico-sociaux accueillant 180 000 personnes dont la déficience principale est intellectuelle (enfants et adultes).

Plus d’informations sur : www.unapei.org