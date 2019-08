L’UMP veut réserver 6 % des crédits de la formation aux personnes handicapées

« Le niveau de formation des personnes handicapées (80 % ont un niveau inférieur au bac) est un des freins majeurs à l’accès à l’emploi ou à leur maintien dans l’emploi », a fait valoir le parti majoritaire lors d’un « atelier » consacré aux politiques du handicap, dans le cadre de la préparation du projet pour 2012. L’UMP, qui affirme que malgré la crise les moyens consacrés au handicap ont augmenté de « près de 23 % » depuis 2007, propose de mettre en place, à l’instar de l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés, « un dispositif permettant de consacrer 6 % des crédits de la formation professionnelle à des actions de formation des personnes handicapées ». Réaffirmant la nécessité de tenir les engagements de la loi de 2005 – rendre accessible à toutes les formes de handicap d’ici 2015 l’ensemble des aspects de la vie quotidienne – le parti présidentiel veut faire évoluer l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle en « Agence de l’accessibilité universelle ».

Avec à la clef la mise en place « d’indicateurs » pour suivre la mise en oeuvre des objectifs fixés pour 2015, l’accompagnement des acteurs locaux et la mutualisation des outils et des bonnes pratiques. Sans préciser d’objectifs chiffrés, l’UMP veut aussi assurer la continuité entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur ainsi qu’entre la formation et l’emploi.