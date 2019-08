Lumière sur la 5 ème édition des Trophées de l’Accessibilité® 2015

L’objectif de notre action a été la sensibilisation de la population de Mont Saint Martin sur le handicap. L’informer des infrastructures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent de déplacer librement. Nous avons travaillé avec l’association des Paralysées de France et différents services de la ville (urbanisme, environnement, technique) sur l’accessibilité. Nous avons également travaillé lors de nos permanences mensuelles dans les écoles. Nous avons organisons une journée annuelle dédiée au droit à la différence pour informer, mais aussi faire changer les regards sur le handicap, et ainsi remettre en question des attitudes, des comportements et permettre une meilleure compréhension. Des supports de communication ont également été créés par les jeunes élus.

Le Trophée de l’Accessibilité Conseil d’Enfants et de Jeunes récompense depuis 2011, une action des jeunes conseillers de tout le territoire français concernant l’autonomie, le handicap, l’accessibilité pour tous. Il encourage et valorise les actions menées par les jeunes permettant un changement de regard.

► Le premier Trophée de l’accessibilité 2015 a été remis par Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, auprès de la ministre des Affaires Sociales, en présence de Sophie VOUZELAUD et de Lucas GELBERG et de Marie Pierre Pernette, Déléguée Générale Adjointe de l’ANACEJ.

l’humoriste Maxime, et les comédiennes Marie-Christine ADAM et Firmine RICHARD,…

Cette soirée en présence de Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, auprès de la ministre des Affaires Sociales, de la Sénatrice Claire Lise CAMPION, Présidente de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle (OBIAçU), de Marie PROST-COLETTA, Déléguée Ministérielle à l’accessibilité de Lucas GELBERG (la famille Bélier), Parrain de

Placés sous le haut patronage de François HOLLANDE, Président de la République, et sous le sous le patronage de ThorbjØrn JAGLAND, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les Trophées de l’accessibilité organisés depuis leur création en 2010 par l’association Accès Pour Tous, ont récompensé le Mardi 19 Mai 2015 au CENTQUATRE – Paris, les initiatives et les réalisations exemplaires prenant en compte le caractère universel de l’accessibilité afin d’apporter une vraie réponse aux besoins de tous.

Séquences Clés Productions est la première Entreprise Adaptée des métiers de l’audiovisuel. L’entreprise apporte une valeur ajoutée inédite aux deux secteurs que sont la Production Audiovisuelle et le Secteur Adapté en prouvant que la collaboration de l’un avec l’autre est source de synergie, de créativité, de qualité. Nous réalisons tous types de films, du documentaire à la fiction en passant par le film institutionnel, et procédons également à la mise en accessibilité de l’image (sous-titrage, audio-description).

Grace à l’innovation que constitue son outil OCARA d’autodiagnostic et de recommandations pour l’accessibilité des locaux utilisable par chacun, Orange fait progresser le niveau d’accessibilité de ces sites avec une vision « utilisateur ». Cette démarche digitale, approfondie et ludique permet la sensibilisation d’un large public et rend les Travailleurs Handicapés acteurs de leur propre mobilité.

Découvrez une application I PHONE innovante, nouvel outil d’aide à la mobilité et à la présentation de l’offre de séjour accessible à l’échelle de micro destinations héraultaises Carnon et Balaruc les Bains. Valorisation et identification de l’offre de services adaptée et un service de navigation GPS sur des itinéraires piétons accessibles.. Les données sur les prestations tourisme et handicap sont gérées et mises à jour dans le Système d’information touristique (SITI) régional et départemental partagé avec les Offices de Tourisme.

www.AudioSpot.fr est un service pour les établissements recevant du public, et rendant service aux personnes souffrant de déficience visuelle, auditive et/ou cognitive. Il permet la diffusion d’informations géo localisées sur un smartphone équipé de l’application audiospot. Les messages diffusés peuvent être mis à jour en temps réel, et indiquer une direction, le prochain arrêt dans un transport, des informations de services, touristiques, culturelles, ou autres.

► Le Trophée de l’accessibilité 2015 dans la Catégorie ACCESSIBILITÉ CADRE DE VIE a été remis par Marie-Christine ADAM, Comédienne.

Le Lauréat 2015 : Fédération Simon de Cyrène.

► Des maisons partagées pour personnes handicapées et valides : une alternative à la vie en institution.

L’association Simon de Cyrène développe et anime des « maisons partagées », lieux de vie partagés où adultes valides et handicapés (suite à des lésions cérébrales, traumatismes crâniens, AVC…) partagent une relation amicale et solidaire, fondée sur l’accompagnement et l’engagement. L’objectif de ces lieux est de proposer par un modèle innovant, une alternative à l’institution et au retour seul à domicile. A Vanves, 70 personnes valides et handicapées vivent réparties au sein de 5 maisons partagées. Chaque maison partagée de 550 M² accueille, autour d’un salon, d’une cuisine et d’une salle à manger communs, 6 studios pour personnes handicapées, 4 studios pour assistants et un appartement pour un couple d’hôte salarié. Elles permettent à toute personne accueillie d’habiter chez elle, sans être seule, d’intégrer un lieu d’intimité, un lieu de vie partagée et un espace ouvert au cœur de la ville.

► Le Trophée de l’Accessibilité TOURISME ET HANDICAP, Petites structures touristiques, en partenariat avec l’Association Tourisme et Handicaps a été remis par Isabelle RICAHRD, DGE, sous-direction du Tourisme, Ministère de l’Artisanat du Commerce et du Tourisme, en présence d’Annette MASSON, Présidente ATH.

Le Lauréat 2015 : Refuge du Sotré.

►Réhabilitation d’un refuge pour que la montagne soit accessible à tous !

Situé en pleine nature, à 1 200 m d’altitude dans le massif des Vosges, le refuge du Sotré accueille et accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur prise de contact avec la nature et leur découverte de la montagne. Le refuge du Sotré est labellisé Tourisme et Handicap (pour les 4 types de handicap) & Espace Loisirs Handisport. En vue de déployer totalement ses valeurs, et en application de la loi du pour l’égalité des droits et des chances, l’association Sotré a amélioré sa structure d’accueil et a développé ses activités adaptées.

►Trophée de l’Accessibilité TOURISME ET HANDICAP, en partenariat avec l’Association Tourisme et Handicaps a été remis par Sophie VOUZELAUD et Lucas GELBERG, en présence d’Annette MASSON, Présidente ATH.

Le Lauréat 2015 : Château des ducs de Bretagne / Musée d’histoire de Nantes.

► Visiter ensemble

Une visite ouverte à tous, personnes en situation de handicap ou valides, pour découvrir les grands moments de

l’histoire de Nantes dans le cadre prestigieux et accessible du château des ducs de Bretagne.