Lumicaisses : Des bips sonores pour les caissiers malentendants

Lumicaisses : Un système ingénieux pour les hôtes de caisse malentendants

Afin de faciliter le travail de ses collaborateurs malentendants, Auchan Retail France a développé avec l’entreprise AMD-Câblage un dispositif ingénieux reposant sur un système scan-led. Baptisé « Lumicaisses », ce dispositif permet de remplacer le bip sonore émis lors du passage en caisse de chaque article par un signal lumineux.

« Cette innovation développée par Auchan Retail France avec la société AMD-Câblage améliore considérablement le confort de travail des hôtes(ses) sourd(e)s et malentendant(e)s qui n’ont plus besoin de se concentrer en permanence sur leur écran. Ce système pourrait permettre également l’accès au métier de nouvelles personnes. Il rend également possible un passage en caisse encore plus agréable pour les clients ».

Les Lumicaisses sont d’ores et déjà déployées par Auchan Retail France sur 40 premiers magasins dans toute la France. Et le 12 décembre, Auchan Retail France a remporté le Trophée LSA de l’Innovation dans la catégorie Métiers- Equipement pour ses Lumicaisses.