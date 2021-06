Des luges accessibles à tous pour faire le plein de sensations en Auvergne

Ecouter article Ecouter article





Découvrez la région Auvergne-Rhône-Alpes à bord des luges accessibles de Lugik Parc

Vous recherchez une manière originale de découvrir les paysages de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Lugik Parc vous propose d’arpenter les montagnes en dévalant les pentes de ses circuits de luges sur rails ! Une activité ouverte à tous, dès l’âge de trois ans, et avec des luges accessibles aux personnes en situation de handicap. Sandrine Odoul, responsable accueil et communication au sein de Lugik Parc, nous présente le fonctionnement de ce parc d’attractions.

Parlez-nous de votre structure. Quelles sont les activités que vous proposez ?

Il s’agit d’une activité de luges 4 saisons sur rails aux Estables, en Haute-Loire. C’est la première station de ce type qui dispose d’un parcours avec 2 montées et 2 descentes dans un même circuit, soit 6 minutes de plaisir en moyenne. Cela donne une autre dimension au parcours, les luges s’entrecroisent, circulent simultanément sur les deux pistes… l’occasion de faire le plein de sensations !

Qui peut participer à cette activité ? Le pilotage des luges est-il accessible avec un handicap ?

Lugik Parc s’adresse à tous les publics, dès l’âge de 3 ans, et il est accessible aux personnes en situation de handicap.

Concernant les différents types de handicap, cela dépend si la personne souhaite piloter ou être copilote.

Le pilotage des luges est accessible avec un handicap : pour piloter, il faut que la personne ait la mobilité de ses mains et le maintien de son dos.

Si la personne est accompagnée dans la luge par un pilote, rien ne nous contraint. Les personnes non voyantes ou ayant tout autre handicap peuvent alors luger.

Dans la mesure du possible nous orientons les groupes de personnes en situation de handicap à venir soit à l’ouverture, soit à la fermeture, pour leur éviter le brouhaha de l’affluence qui peut parfois les perturber.

Comment se déroulent les descentes en luge ?

Les luges sont bi-places, le pilote maitrise la vitesse en descente grâce à des manettes, le copilote s’installe devant et profite du paysage et des sensations ! Chacun est protégé par une ceinture de sécurité auto-bloquée. Les luges sont accessibles avec un handicap. Lorsque nos lugeurs sont en situation de handicap, leur luge est prioritaire dans la file d’attente. Selon leur autonomie, ils restent ou non dans la luge. Habituellement, à la fin du parcours, les lugeurs descendent et reprennent la file d’attente pour réembarquer.

Qu’en est-il de la fréquentation depuis le début de la crise ?

Nous avons plus de fréquentation mais sans réel lien avec le Covid. Ce sont juste les avis positifs des participants et le “bouche à oreille” qui ont permis de montrer que l’activité est ouverte à tous !

Comment avez-vous intégré les contraintes et protocoles liés au Covid ?

Nous respectons scrupuleusement le protocole sanitaire et veillons à ce que les visiteurs le fassent aussi. Nous avons financé le marquage au sol avec un revêtement adapté aux personnes non voyantes, mis à disposition du gel hydro alcoolique, et instauré le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans. De plus nous désinfectons régulièrement les luges avec un produit spécifique.

Ces changements ont-ils été bien vécus par la clientèle PMR ?

Nous avons un très bon retour et de très bons souvenirs. Les personnes sont rassurées et ravies de pouvoir participer à l’activité sereinement.

Au vu des réservations, avez-vous déjà des informations sur les futurs départs en vacances des personnes handicapées ?

Nous recevons surtout des réservations d’organismes accueillant un public en situation de handicap. Les retours sont positifs pour le moment, ils sont ravis de pouvoir retrouver la nature et pratiquer une activité en plein air.

Comment préparez-vous la saison d’été ? Y aura-t-il des nouveautés ? Des changements particuliers ?

Nous avons installé cet automne une véranda pour permettre notamment aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir s’abriter du vent et du froid. Ainsi que des wc adaptés pour leur offrir un accueil qui leur permette de profiter au maximum du site. Des places de stationnement seront tracées pour permettre aux visiteurs en situation de handicap de stationner devant le site et non en bas du village comme nous le demandons aux autres visiteurs.

Par ailleurs, nous travaillons actuellement sur la création de notre dossier pour obtenir la marque tourisme et handicap. Nous avons à coeur d’offrir une qualité d’accueil exemplaire afin que tout le monde puisse s’amuser sans contrainte.

Pour en savoir plus :

Lugik Parc

Les balcons du Mézenc, 43150 Les Estables

Tél. 04 71 08 60 97

https://www.lugikparc.com/

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com