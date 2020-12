L'UGECAM Ile-de-France, acteur de santé pour l'autonomie, présent au salon Santé Social Expo

Listen to this article Listen to this article





L’Ugecam Ile-de-France – acteur de santé pour l’autonomie – sera présente au Salon Santé Social Expo qui se déroulera au Palais des Congrès de Paris (XVIIe). Acteur régional de santé, l’Ugecam Île-de-France gère seize établissements sanitaires et médico-sociaux regroupés en pôles d’activité. Répartis sur l’ensemble de l’Île-de-France, ces établissements ont pour vocation de prendre en charge des personnes en situation de handicap, de perte d’autonomie ou de rééducation. Leur mission est de soigner, réadapter et réinsérer.

Les établissements s’adressent à l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne vieillissante. L’offre de soins des établissements est diversifiée, elle couvre la médecine physique et réadaptation, les soins de suite, la réadaptation gérontologique, la rééducation sociale et familiale, la réadaptation professionnelle.

Ce salon est l’opportunité de présenter particulièrement notre offre en réadaptation professionnelle (formations à destination des personnes reconnues travailleurs handicapés par la MDPH). Par ailleurs, les CCAS travaillant en partie avec les assistantes sociales de nos établissements, ce salon est une opportunité de se faire connaître et de présenter notre prise en charge et l’accompagnement de nos bénéficiaires.

Le salon se déroulera les mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2009 de 9h à 19h.