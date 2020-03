Lu dans la Presse : Un aveugle et son chien sauvés de la noyade

Plus de peur que de mal. Un aveugle de 28 ans et son chien Bémol ont été sauvés par un agent de sécurité du casino de Cherbourg, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors qu’il se promenait sur le quai Alexandre III avec son labrador, le non-voyant est tombé dans le bassin du commerce, entraînant le chien dans sa chute. Un client du casino, fumant une cigarette, a alors alerté le personnel de l’établissement. Sebastien Debrois, agent de sécurité au casino, tente de rassurer l’homme qui essaye de se cramponner au quai, à défaut d’une bouée de sauvetage ou d’un garde-fou. Sébastien le guide alors vers un navire à quai et le tire finalement des eaux à 10°en grimpant sur les pneus de défense du navire, aidé de François Blétel, le directeur du casino. Le jeune non-voyant a expliqué que son chien se serait perdu, chose inhabituelle. Le labrador épuisé a pu également être récupéré, en état de choc, et emmené chez le vétérinaire. Son maître a été hospitalisé. Grâce à l’acte de bravoure de l’agent de sécurité, ses jours ne sont pas en danger. (La Manche Libre)