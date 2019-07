Louvre : visite en LSF au département des Arts de l’Islam

Le nouveau département du Louvre, évènement de l’automne 2012, s’ouvre enfin aux groupes. Vous allez découvrir l’une des collections les plus riches et les plus belles du monde dans le domaine des arts de l’Islam du VIIe au XIXe siècle. Cet ensemble témoigne de la diversité des créations artistiques issues de mille deux cent ans d’histoire et d’un territoire déployé sur trois continents.

Visite le samedi 19 janvier 2013 à 14h30

Pratique

4 € pour la personne déficiente auditive et gratuité pour la personne qui l’accompagne

Pour réserver vos places, vous pouvez appeler au 01 40 20 85 88 ou envoyer un mail à handicap@louvre.fr