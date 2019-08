Louis Sclavis & Les Percussions de Treffort : une rencontre originale

Programmé lors du Festival Européen Théâtre et Handicap Orphée à Versailles, le spectacle Louis Sclavis & Les Percussions de Treffort sera présenté jeudi 9 décembre à Saint-Genis-Laval dans le Rhône. Cette rencontre instaure un dialogue entre l’univers musical des Percussions de Treffort, ensemble créé il y 30 ans l’ESAT de Treffort et composé de musiciens aux multiples singularités, dans lequel chaque sonorité appelle sa gestuelle, et le son si particulier de la clarinette de Louis Sclavis, musicien virtuose à la renommée internationale.

Le spectacle est né d’une rencontre en 2004. À la demande de Louis Sclavis, originaire de l’Ain, Les Percussions de Treffort sont invitées à participer à une soirée musicale organisée à Roissiat (01). Cette rencontre musicale inédite entre ces deux univers donne lieu à un moment intense et magique où le clarinettiste improvise sur des thèmes des percussionnistes.

« Je connaissais les gens de Treffort de réputation et je leur ai demandé de faire la première partie en leur proposant de jouer avec eux. On a répété un peu, et j’ai été très content de la rencontre », explique Louis Sclavis.

Une nouvelle rencontre a lieu en juillet 2006, dans le cadre du Festival Voix et Musiques en chapelles du Pilat (42). L’envie et le plaisir de jouer ensemble sont partagés par les musiciens. Ces deux rencontres musicales furent le point de départ d’un nouveau spectacle, où dialoguent l’univers singulier des Percussions de Treffort, dans lequel chaque son, chaque matière musicale développée, chaque instrument ou objet sonore appelle sa gestuelle, sa “danse“ singulière, et le son si particulier de la clarinette de Louis Sclavis, musicien virtuose à la renommée internationale.

« Cette musique-là, elle peut passer dans n’importe quel niveau de festival. Elle a son originalité, son honnêteté, sa qualité, et moi je peux jouer n’importe où, avec un orchestre comme cela. Je trouve que c’est à la fois populaire et exigeant. C’est une musique immédiate, qui s’adresse à tout le monde, mais en tirant les choses vers le haut. (…) C’est vraiment bien, c’est un travail sérieux, très appliqué. On est vraiment dans la musique. C’est cela qui est fort, dès qu’on est dans le travail, on est tout de suite dans la musique », souligne Louis Sclavis.

Cette collaboration qui associe ainsi Louis Sclavis et les Percussions de Treffort, c’est une richesse « parce que tout à coup il y a une concentration, une implication et un enjeu qui sont particuliers, grâce à ce mélange. Avec des percussionnistes traditionnels, on n’a pas ce rapport à la musique, il n’est pas moins bien ni mieux, mais différent. Il y a une façon de fabriquer de la musique différente, et ça donne une poésie à part. »

Ce spectacle a été programmé dans différentes institutions culturelles : Festival Européen Théâtre et Handicap Orphée à Versailles (78), Festival Charivari à Sélestat (67), Dieppe Festival (l’Ame de Fond) Dieppe Scène Nationale, Festival Voix et Musiques en Chapelles du Pilat à Condrieu (69), Espace La Traverse au Bourget-du-Lac (73), au Château de Pierrefonds dans le cadre de Monuments pour tous organisé par le Centre des Monuments Nationaux.

Date et horaire : Jeudi 9 décembre 2010, 20h30

Lieu : Espace Culturel, 8 rue des Écoles 69565 Saint-Genis-Laval

Tarifs : 22 euros / 17 euros / 9 euros

En savoir plus : espace.culturel@mairie-saintgenislaval.fr, www.mairie-saintgenislaval.fr