L’OT de Montbrison s’offre un lifting

En 2009, la maison de tourisme de Montbrison va être réaménagée pour que les visiteurs soient accueillis dans de meilleures conditions, plus vastes et plus confortables. Ces travaux s’inscrivent dans une démarche globale de qualité et d’accessibilité. L’accueil La 1ère initiative motivée par cette approche est la restructuration de la maison du tourisme de Montbrison. Située dans une aile de la mairie, la maison du tourisme va bénéficier d’une augmentation de surface qui va profiter à l’accueil avec lma création d’espaces spécifiques. Le réaménagement de ces lieux d’accueil s’inscrit dans une démarche novatrice avec pour objectif l’obtention des quatre labels tourisme et handicap. Les aménagements intérieurs et la décoration seront adaptés au public qui souffre de déficience visuelle, avec l’emploi de couleurs contrastées pour le mobilier et la moquette, ainsi qu’une signalétique adaptée avec des pictogrammes colorés qui ont l’avantage d’être aussi utilisés par les touristes étrangers.