L’orchidée bleue: gîte et appartements de charme dans le Doubs

Plongé dans une nature généreuse, au cœur du massif du Jura et au sud du département du Doubs, tout près de Malbuisson, le Gîte de « l’Orchidée Bleue » vous accueille dns un site naturel hors du commun. Situé aux confins des sentiers de randonnées pédestres qui bordent le Lac de St Point , ce gîte de charme surplombe une petite rivière née d’une majestueuse cascade. Cosy et accueillant « l’Orchidée Bleue » a fait son nid au dessus d’un parc de plus d’un hectare et le protège fièrement.

Eté comme hiver, vous serez conquis par le charme résolument Franc-comtois et authentique de ce chaleureux cottage de caractère , où trois confortables appartements et un studio sont mis à votre disposition. En individuel, en famille ou en groupe, c’est au coin du feu que vous partagerez les souvenirs de vos randonnées à pied , à skis ou à raquettes. A la belle saison, vous profiterez du terrain de pétanque et des trois emplacements barbecue, spécialement aménagés pour griller les poissons ramenés de la pêche du mini plan d’eau qui jouxte la cascade . Vos enfants, seront les rois du bac à sable spécialement aménagé pour à leur effet…

L’hiver laissez libre cours à leur imagination pour créer à volonté dans le parc des bons hommes de neige ou des igloos…

Enfin pour bien récupérer de ces belles journées natures et saines l’espace Sauna/Spa vous attend avec son coin repos , sa salle détente et son mini bar.

Tout le Parc Naturel du Haut Jura avec sa multitudes d’activités a la fois culturelles et sportives , agrémentera votre séjour et vous donnera envie de très vite revenir …

Trois gites

Trois gîtes sont à votre disposition ( de 2 à 6 personnes) ; l’ensemble de la maison peut accueillir une vingtaine de personnes.

Ces gîtes qui ont pensé à votre confort…(classement en cours).Ils vous proposent : cuisine aménagée, Salle de bain commune et individuelle pour certaines chambres, TV, grande salle à manger, salle repos/détente/jeux, Sauna, local ski / VTT, Buanderie, parc boisé avec ruisseau et cascade, coin barbecue, bac à sable, terrain de pétanque, mini plage coin pêche, parking privé.

L’appartement du rez de chaussée peut accueillir une personne à mobilité réduite , cependant il reste limité par l’accès à l’appartement 1,20m et la largeur du couloir intérieur 80cm

Ces appartements peuvent être loués en commun ou individuellement.

Adresse de l’orchidée bleue (Gite de France 3 épis), 5 Chemin du Moulin, 25370 Montperreux

Tél: 06 08 22 67 66 ou 09 75 32 86 97

E-mail: contact@orchideebleue.com

Site: www.orchideebleue.com

coordonées G.P.S. : 46°48’42,55” N ; 6°19’17,36” E ; Alt 890m

A proximité: